中疾控专家：大力提高老年人群疫苗接种率 尽快实现“应接尽接”

新华社北京11月5日电(记者邰思聪)国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员、中国疾病预防控制中心研究员邵一鸣5日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，新冠病毒变异株在全球流行，老年人发生感染的风险也在增加。前期临床试验及真实世界研究均表明，我国新冠病毒疫苗对目前流行的德尔塔变异株仍然具有保护效果。因此，必须补齐老年人群疫苗接种率较低的短板，大力提高老年人群的疫苗接种率，尽快实现“应接尽接”。

邵一鸣介绍，各国数据不断证实，老年人感染新冠病毒后发生重症和死亡的风险显著高于成年人和儿童，各国统计的新冠患者平均死亡年龄也都在70岁以上。以美国不同年龄段的感染、住院、死亡情况为例，根据美国CDC的公开数据，以18至29岁人群感染新冠病毒后的住院和死亡风险为基线来比较，50至64岁人群的住院风险提高了4倍、死亡风险提高了30倍；65至74岁人群的住院风险提高了5倍、死亡风险提高了90倍；75至84岁人群的住院风险提高了9倍、死亡风险提高了220倍；85岁以上人群的住院风险提高了15倍、死亡风险提高了570倍。因而，新冠肺炎造成的需要住院的重症和死亡病例主要发生在老年人群，只有提高和加强老年人群的疫苗接种率，才能大幅降低新冠肺炎的死亡率；从另一个角度来讲，老年人尤其是高龄老人接种新冠疫苗的意义和作用极大。

邵一鸣表示，我国目前使用的新冠病毒疫苗，按照相关审批要求，在获得有关机构批准附条件上市或紧急使用前，均开展了包括老年人群在内的全人群的I、II、III期临床试验，显示疫苗具有良好的安全性和有效性。疫苗在境外疫情高流行国家的10多亿剂次和国内20多亿剂次的接种中，以超大量的数据显示出疫苗的安全性很好，在老年人中的副作用还略低于成年人。

此外，邵一鸣说，今年7月《新英格兰医学杂志(NEJM)》发表的有关智利开展北京科兴中维新冠灭活疫苗在真实世界中的研究结果表明，在完成全程接种的大于等于60周岁的老年人中，对有症状的新冠病例的保护效果为66.6%，对住院治疗病例为85.3%，对预防重症病例为89.2%。因此，为了实现既降低感染、又降低死亡，继而保护老年人的整体疫情防控目标，必须补齐当前老年人群疫苗接种率较低的短板，大力提高老年人群的疫苗接种率，尽快实现“应接尽接”。