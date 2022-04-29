国家卫健委： “动态清零”是当前我国疫情防控务必守住的底线

人民网北京4月29日电 （记者张文婷）今日，国新办就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作这一主题举行发布会。国家卫生健康委副主任李斌在会上表示，两年多的疫情防控实践证明，发现一起、扑灭一起的“动态清零”做法，最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响，路子是对的，效果是好的，是中国防控疫情的制胜“法宝”。

上海清零攻坚战初见成效

李斌介绍，今年2月底以来，面对传播性和隐匿性显著增强的奥密克戎变异株流行，我国疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控工作经历了武汉保卫战之后最为严峻的考验。

对此，我国始终坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量，最大限度遏制疫情扩散蔓延。

李斌表示，目前，吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻坚战初见成效，全国疫情呈波动下降趋势。

“动态清零”是当前我国疫情防控务必守住的底线

李斌提到，当前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，对于新冠病毒和疾病的认识仍处在不断深化的过程中，疫情带来的风险和威胁仍然存在。我国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，如果放松疫情防控，放任病毒传播，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等脆弱人群的身体健康将首当其冲受到严重威胁，经济社会平稳发展将受到严重影响。

新冠肺炎疫情发生以来，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先在世界主要经济体中实现经济正增长。稳定的疫情防控形势为我国保持经济发展和疫情防控全球领先地位，提供了最有利的环境。坚持“全国一盘棋”，在疫情地区采取局部的、严格的防疫措施，保证全国大部分地区和人群的正常生产生活，是符合成本效益的。

从武汉保卫战，到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的全链条精准防控，我国始终坚持“动态清零”总方针，发现一起、扑灭一起。实践证明，“动态清零”是当前统筹疫情防控和经济社会发展的最优选择，是当前我国疫情防控务必守住的底线。

“动态清零”不是绝对的“零感染”

李斌强调，“动态清零”不是绝对的“零感染”，面对奥密克戎等变异株的挑战，我们还没有能力保证不出现一例本土病例，但是我国已经在丰富的防控实践中积累了一套卓有成效的防控措施，并根据病毒的新变化、疫情的新情况，因时因势对防控措施不断优化升级。

“工作中，我们坚决把思想行动再统一，防控要求再落实，疫情防线再加固，能力水平再提升，‘四方责任’再压紧。我们有能力、有信心在发现本土疫情时，快速反应、精准防控、以快制快，采取全方位综合措施，在最短时间内扑灭疫情，以最小的成本实现最大的防控效果。”他说。