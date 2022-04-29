黑科技为多个方舱医院建设贡献智慧力量

4月28日，美的智慧医疗项目组受中国光华科技基金会出彩青年基金邀请，参加彩虹桥人才计划第四届“五四青年文化周”活动，通过云直播形式，带领“彩虹桥”的同学们一起探访“方舱医院美的黑科技”，感受科技魅力，提升服务国家、服务社会的意识。

为做好疫情防控工作，当前多省市积极落实方舱医院建设要求，因地制宜，加快方舱医院建设。此前已发布方舱医院建设一体化集成方案的美的，也为多个地区方舱医院建设贡献了智慧与力量。

据美的最新发布的《2022方舱医院及平疫结合医院建设实践指南》所介绍，方舱医院的建设和运营过程对医疗动线有着极高的要求，从暖通空调正负压气流的控制、环境参数监控、安全防范、医疗专网系统等智能化系统配置，到医疗诊断设备、低温存储技术，再到远程护理呼叫、无人配送等非接触式医疗辅助应用，都要兼顾“建设成本、施工周期、疫时承载力、平时利用率”等维度的综合考量。

美的楼宇科技美控智慧建筑市场总监孙笑寒介绍，在甘肃省张掖市第二人民医院移动方舱重症监护病房建设过程中，美的为一层留观病房、值班室、换衣室、诊室、候诊室、采血室以及二层隔离单间提供了新风机组设备支持，为二层ICU及负压手术室提供了洁净空调及控制设备的支持，并在上海市同济医院配合发热门诊及运营指挥中心平台的搭建。

美的方舱解决方案中还囊括了万东医疗的车载CT和方舱CT，其具备隔室遥控、AI辅助和远程会诊功能，能够快速精准完成相关检查工作，满足不同的场景应用需求。美的相关负责人介绍，近期已为山西省太原市社会福利精神康宁医院方舱医院交付了一台移动CT车，助力提升该方舱医院医疗服务效率及安全保障。

据介绍，美的方舱CT方案采用拼接式铅屏蔽房建设，1天内即可快速在场地内完成组装。同时，也支持快速拆装，可以灵活响应场地转移需求。为适应室外、室内不同场地的灵活安装需求，屏蔽房的墙体和屋顶采用防水、隔热的材料。操作室、扫描室标配双冷暖空调，保证天气变化条件下扫描室内温度恒定，满足CT设备运行环境要求。为加强医患个人防护，扫描室与操作室具备独立出入口，均配备紫外线消毒灯，降低患者间交叉感染。借助5G互联+智能诊断，还能够实现影像数据高速传输及远程诊断。

同时，美的还针对方舱医院的PCR实验室、以及检验科、病房和护士站等不同功能区，美的生物医疗精准服务，快速推出综合性解决方案。检查检验区、护理工作区相关作业集成了医疗低温储存解决方案，提供包括医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱、医用低温箱、超低温冷冻储存箱等多种技术产品，满足不同温度区间、容积段存储需求。据介绍，美的生物医疗不久前向山东省德州市交付了一批小容积冷藏箱，紧急支援当地各防疫站点核酸采样工作及方舱医院建设。2022年以来，美的生物医疗先后多次驰援威海、日照、德州等城市，并积极助力全国各地抗击疫情。

此外，为更好地响应方舱医院建设标准，满足各地方舱医院快速、灵活的建设要求，美的汇聚全集团优势资源，依托自身物流快速响应能力、仓配辐射网络及送装一体服务，实现解决方案高效化落地。美的智慧医疗相关负责人提到，4月15日当天，在接到两地方舱项目需求后，美的智慧物流安得智联方舱项目组分秒必争，从排查库存、备货调车再到紧急配送、现场安装，快速有效地达成两地方舱建设相关需求。其中一个方舱项目需求，从接到任务至完成送装仅用5.5小时。

在模块化装配方面，美的置业相关负责人介绍，针对不同类型需求的方舱医院，将集成方案做成“模块化”能够满足方舱医院快速搭建需求，同时也能够根据具体的应用场景组合相应的功能模块。其中装配式集装箱病房由集装箱组合搭建，由工厂预制，舱内集成生活、医疗等常用功能，现场即可拼装完成，快速竣工;可移动方舱由标准集装箱体制造而成，采用“睿住”装配式内装产品体系，可根据实际需求发挥隔离病房、诊室或急救室等功用。在多次“实战”当中，美的一体化集成方案也在不断积累经验，推动方案的创新优化。