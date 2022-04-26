做核酸检测时如何减少感染风险？专家这样建议

有些人担心，在做核酸检测的时候，如果周围有潜在的感染者，是不是会通过气溶胶的形式传染给自己？对此，北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾做出了解答。

李侗曾介绍，新冠病毒除了通过飞沫传播，还可能通过气溶胶传播，当感染者咳嗽打喷嚏的时候，从呼吸道排出的分泌物可能会比较多，此时病毒量比较大，短时间内会形成气溶胶。对此，他建议，在咳嗽或打喷嚏时，可以用纸巾、手帕等遮住口鼻，如果都没有，也可以用肘部遮一下口鼻。

针对公众在核酸检测中的疑惑，他表示，核酸检测一般是在开阔地带进行，如果前一位检测者没有咳嗽或打喷嚏，只是“啊”了一声，此时排出的病毒很少，不会造成气溶胶传播。

“当然，如果我们想进一步保护好自己，需要注意一些细节。”李侗曾举例，当前一位检测者检测完毕，不要立刻上前，可以等医护人员做好下一个采集工具的准备工作，并发出手势后，再上前摘口罩，配合指令尽快完成检测，然后快速戴上口罩。“在做的时候可以屏住呼吸，这样可以最大限度地减少感染风险。”李侗曾说。

“此外还要注意，在采集核酸时，不要用手触碰桌面，也不要把手机、身份证等个人物品放在桌面上。”他补充道。

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