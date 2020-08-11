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运动得当堪比降压药

北京大学人民医院心内科主任医师 刘 健

2020年08月11日05:47 来源：人民网-生命时报

　　前几天出门诊遇到一位刚确诊为高血压的患者，他问我：“得了高血压还能不能运动？运动时会不会让高血压问题恶化？”

　　门诊中有类似疑问的患者很多，但答案是肯定的：高血压患者可以运动。从表面看，运动可能使血压短暂升高，但很多研究证实，规律运动堪比一线降压药：有氧运动可使血压下降5~7毫米汞柱，抗阻运动可降低血压2~3毫米汞柱；运动还能使心血管事件风险降低20~30%。

　　高血压病患者在运动类型上没有禁忌，只要是你喜欢的安全运动都可以参加，比如快走、慢跑、骑车、跳广场舞、健身操、登山等有氧运动，每周还可适当增加一些力量训练，比如俯卧撑、平板支撑等。运动频率和正常人是一样的，建议每周至少进行3~5次、每次30分钟以上中等强度的有氧运动，最好每天都运动。所谓中等强度，就是会使心跳稍微加快，微微出汗，自我感觉有点累，运动中呼吸频率加快，可能微喘，能与人交谈，但不能唱歌，按步速来看，每分钟走120步；按心率来看，约达到“170-年龄”这个数值。而且，运动后休息10分钟左右，呼吸和心率能恢复到正常或接近正常水平的是合适的；若不能恢复，说明运动强度过大。

　　高血压患者运动时应注意四点。1.血压过高别运动：当安静时血压超过180/110毫米汞柱，不宜进行中等或以上强度的运动；2.挑选运动时间：高血压患者清晨血压常处于较高水平，最好选择下午或傍晚锻炼；3.注意热身与放松：在进入正式运动前，要做5~10分钟热身运动，以防受伤。运动后不要马上停下来，可以放慢运动，或做些放松动作；4.注意身体症状：运动过程中，应密切留意自身感觉，若出现呼吸急促、心跳过快或不规则，应放慢速度或休息，如果感到胸痛、下颌或手臂等部位疼痛，应马上停止，并尽快就医。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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