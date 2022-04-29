“五一”假期来临?各地防疫政策如何？还能出游吗？

人民网北京4月29日电 （记者乔业琼）“五一”临近，不少人计划假期返乡或出游。当前，本土疫情的风险仍然较高，多点散发与局部性聚集性疫情并存的情况下，各地五一假期的防疫政策如何？旅游景点还能去吗？

非必要不流动 减少人员聚集

假期人员流动大，旅游、聚会等活动明显增多，针对当前的本土疫情形势，多地提出减少人员聚集流动，出行需持48小时核酸证明。

北京市提倡市民群众非必要不出京，严密防范“自驾游”“老年团”疫情风险，提示市民群众谨慎选择目的地，合理安排出游行程，尽量不前往人员密集场所。暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。

甘肃省亦提出继续暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停跨省自驾游、自由行旅游业务。

上海要求离沪人员除须持有48小时内核酸检测阴性证明外，还须提供24小时内抗原检测阴性证明；进一步落实防外溢主体责任，加强援沪方舱建设人员、货车司机、援沪核酸采样人员、其他在沪滞留人员等离沪重点人群疫情防控工作，严格闭环转运、严格撤离安置。

山西省提出，近期非必要不入返晋，中高风险地区及所在县人员暂缓返晋；14日内有新增本土新冠感染的地市和陆路边境口岸港口所在地市人员非必要不返晋；对涉疫的外省入返晋人员，在交通场站实施“落地核酸+点对点转运+精准赋码”全流程闭环管控措施。

湖南倡导有疫情传播风险的外省外地亲友非必要不返乡、本地居民减少非必要跨省、跨市出行，就地旅游休闲，避免前往发生本土疫情的地市。避免跨境旅行。

广西提倡非必要不离桂，尽量减少跨省、跨市出行，不前往中高风险地区及14天内有新增本土病例的县区。

落实分时预约 个别热点景区暂缓开放

为满足群众正常出行需求，多地根据当地疫情形势，倡导本地游、周边游，对公共文化单位、文化和旅游经营场所实行“限量、预约、错峰”开放，降低疫情传播风险。并提醒有出游意向的群众，要密切关注国内疫情动态和中高风险地区的变化情况，不前往中高风险地区及其所在的县（区）旅游，提前了解出发地、目的地疫情防控政策。

“五一”小长假期间，福建将在做好常态化疫情防控前提下，促进人员科学合理有序流动。“五一”小长假期间，省内低风险地区人员在健康码绿码、体温正常、做好个人防护前提下，可在省内有序流动，无需报备。各地不得层层加码、过度防疫。

重庆市倡导市民市内游、短期游、周边游，推动旅游景区流量管理前置，除老人等特殊群体外，实行“能约尽约”，游客需提前了解和查询旅游景区的门票预约、客流限制等措施，做到“无预约不出游”。

海南省要求旅游景区按照不超过日最大承量75%的有序接待游客量，落实分时预约制度，引导游客错时错峰旅游。三亚、陵水等重点市县人群聚集、密闭的娱乐酒吧等场所应暂缓开放。300人以上的会议、会展等活动要制定完善的防控方案和应急预案，并报同级疫情防控指挥部审批。

广东省提醒，前往景区景点前，建议先通过网上预约，提前了解目的地疫情防控要求，避开高峰期前往，避免扎堆。

尽快接种疫苗 做好个人防护

预防新冠病毒，做好个人防护非常重要。多地提醒，出游期间要自觉遵守戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控规定，与其他游客保持间距。掌握必要的安全知识、急救常识，准备必要的常用药品，建议购买旅游意外保险。

河南省表示，确需跨省市出行的，请务必提前向所在（包括目的地）社区（村）、单位报备，并及时了解疫情防控措施，途中全程做好个人防护。返回后请第一时间进行核酸检测，并配合健康监测等有关防控措施。

河北省提倡遵守防疫基本行为准则，坚持“勤洗手、科学戴口罩、注意咳嗽礼仪、少聚集、文明用餐、遵守1米线、常通风、做好清洁消毒、保持厕所卫生、养成健康生活方式等常态化防控措施，做自己健康的第一责任人。

此外，多地提醒，接种新冠疫苗是目前预防新冠病毒、减轻病后重症的最有效手段，请符合接种条件的居民群众，尤其是老年人要自觉主动接种新冠病毒疫苗全程接种，完成基础免疫接种超过6个月的18岁及以上市民务必尽快接种加强针。

五月份是手足口病、感染性腹泻、水痘、登革热、麻疹等多种传染病多发季节，多地提醒在节假日期间要注意个人卫生、勤洗手；注意饮食饮水卫生，不要暴饮暴食；经常开窗保持空气流通；注意防蚊灭蚊，翻盆倒罐清理积水消除蚊子孳生地；注意劳逸结合，生活有规律。野外活动不采食野果、野菜和野蘑菇，避免误食发生中毒。（综合河北、江苏、湖南等疾控中心、政府新闻发布会消息）