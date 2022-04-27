2022健康中国创新实践案例征集展示活动启事

为深入学习贯彻《健康中国行动（2019—2030年）》，持续挖掘和推广健康中国行动的实践案例，总结各地区、各单位的创新做法和先进经验，全面推进健康中国建设，即日起，由人民健康发起举办的“2022健康中国创新实践案例征集展示活动”正式启动。

一、征集对象

面向全社会公开征集，各级党委政府及有关部门、社会组织、企事业单位均可推荐、自荐。

二、 征集范围

1、 在实施《健康中国行动(2019-2030年)》十五个重大专项行动方面取得显著成效的创新举措和案例；

2、 在健康城市、健康村镇、健康社区、健康学校、健康企业（机关）、健康家庭等健康细胞建设，以及在爱国卫生运动70年中取得显著成效和重大意义的创新举措和案例；

3、 在健康保障、健康管理、健康产业融合发展成果中涌现的创新做法和案例。

三、案例要求

1、真实性。报送案例须真实、准确，禁止虚构、杜撰、夸张；

2、创新性。报送案例在理念、方法、举措上须体现创新之处；

3、实效性。报送案例在助力推进健康中国行动过程中确有成效；

4、典型性。报送案例须符合地方或行业特点，并对其他地区或单位具有借鉴意义。

四、案例提交办法

征集时间：2022年4月28日至2022年7月31日

邮箱提交：邮件主题请标明“（某某单位）健康中国创新案例征集”，请将案例征集报名表电子版发至指定邮箱：jkzg@people.cn，有关图片、媒体报道复印件等附录材料可同时发送。点击文章下方附件下载案例征集活动申报表电子版。

联系人：袁婷、袁丝语 联系电话：010-65367969

五、案例展示与成果运用

1、主办方将制作活动专题页面，并在人民网、人民健康APP等多平台设置专区，进行案例的展示与推广；举办系列访谈、座谈交流，邀请各地各单位有关负责人和专家学者参与。

2、择机举办案例发布交流会，编辑形成案例汇编，采取调研形式，走进各地各单位，开展智库研究工作。

附件（点击下载）：

附件一：健康中国创新实践案例征集活动申报表

附件二：健康中国创新实践案例征集范围

附件三：健康中国创新实践案例征集活动申报表样例