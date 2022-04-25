职业紧张、腰背痛算不算职业病？中国疾控中心专家这样说！

人民网北京4月25日电 （记者张文婷）今日，国家卫健委召开“一切为了人民健康——我们这十年”主题新闻发布会，介绍党的十八大以来职业健康工作的主要成效和工作亮点。针对目前职场上常见的职业紧张、腰背痛等疾病算不算职业病，以及上述疾病会否纳入职业病门类目录等问题，中国疾控中心职业卫生首席专家李涛进行了详细解答。

李涛解释，上述疾病还不能算为职业病。依据职业病防治法，职业病是指企业事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的职业病。职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门制定。

李涛表示，职业病防治法第二章第15条第五款规定，“用人单位的设备、工具、用具等设施应符合劳动者生理、心理健康的要求。”实际上就反映了对用人单位的要求。“对没有纳入目录的工作相关疾病，我们将加大疾病预防知识的普及力度，持续提升职业人群健康素养与技能，努力实现劳动者少得病、不得病的目标。”他说。

未来，上述疾病会否纳入职业病门类目录？

李涛提到，随着我国社会主要矛盾的转变和健康中国战略的全面实施，劳动者对职业病防治与保障的需求不断提高。同时，也要清醒的认识到，我国仍然是最大的发展中国家，对于职业病分类和目录的修订，要坚持尽力而为、量力而行的原则。

“职业病分类和目录的调整，要与国家经济社会发展水平和工伤保险承受能力相适应，还要制定科学严谨的诊断标准，能够予以进行职业病的归因诊断。依据国家职业病防治规划，‘十四五’期间，国家卫生健康委将与人力资源社会保障部密切配合，在充分研究论证的基础上，推动职业病分类和目录的修订。”