广东新增本土确诊病例3例

中新网4月25日电 据广东卫健委微信公众号消息，4月24日0-24时，全省新增本土确诊病例3例，均为广州报告。全省新增出院17例(境外输入2例)，目前在院257例(境外输入22例)；新增解除医学观察无症状感染者32例(境外输入29例)，尚在医学观察无症状感染者301例(境外输入188例)。

全省新增境外输入确诊病例2例(其中1例为无症状感染者转确诊)，广州报告1例，来自约旦；深圳报告1例，来自香港。新增境外输入无症状感染者19例，广州报告5例，3例来自马来西亚，其余2例分别来自法国和老挝；深圳报告11例，9例来自中国香港，其余2例分别来自美国和韩国；珠海报告3例，均来自中国香港。

截至4月24日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者14085例(境外输入8906例)，其中确诊病例6986例(境外输入3828例)，无症状感染者7099例(境外输入5078例)。