人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

广东新增本土确诊病例3例

2022年04月25日09:27 来源：中国新闻网

　　中新网4月25日电 据广东卫健委微信公众号消息，4月24日0-24时，全省新增本土确诊病例3例，均为广州报告。全省新增出院17例(境外输入2例)，目前在院257例(境外输入22例)；新增解除医学观察无症状感染者32例(境外输入29例)，尚在医学观察无症状感染者301例(境外输入188例)。

　　全省新增境外输入确诊病例2例(其中1例为无症状感染者转确诊)，广州报告1例，来自约旦；深圳报告1例，来自香港。新增境外输入无症状感染者19例，广州报告5例，3例来自马来西亚，其余2例分别来自法国和老挝；深圳报告11例，9例来自中国香港，其余2例分别来自美国和韩国；珠海报告3例，均来自中国香港。

　　截至4月24日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者14085例(境外输入8906例)，其中确诊病例6986例(境外输入3828例)，无症状感染者7099例(境外输入5078例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn