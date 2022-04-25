北京新增14例本土确诊病例和5例本土无症状感染者

中新网4月25日电 据北京市卫健委微博消息，4月24日0时至24时，北京市新增14例本土确诊病例(确诊病例1至7、9昨日已通报)和5例无症状感染者(昨日均已通报)，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院5例。

本土病例：

确诊病例1、9：现住顺义区李桥镇后桥村。4月22日作为密切接触者进行集中隔离，4月23日报告核酸检测结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月24日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例2、3：为夫妻关系，现住房山区窦店镇于庄村。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，4月24日报告结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型分别为普通型、轻型。

确诊病例4：现住朝阳区垡头街道垡头西里三区11号楼。4月23日作为确诊病例同时空人员进行核酸检测，当日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月24日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例5：为确诊病例4的丈夫，现住址与确诊病例4相同。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住通州区某建设项目工地宿舍。4月23日作为风险人员进行核酸检测，4月24日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住朝阳区十八里店周家庄中路19号院13号楼，在校学生。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：现住朝阳区三间房地区艺水方园3号楼。4月24日作为密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：现住朝阳区三间房地区艺水方园3号楼。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例11：现住朝阳区潘家园东里12号楼。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12：现住西城区大栅栏街道西壁营胡同。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：现住朝阳区三间房地区艺水方园3号楼。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例14：现住延庆区延庆镇三里河温泉小区4号楼。4月24日进行集中隔离，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

无症状感染者1、2：现住房山区窦店镇于庄村。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月24日均诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住房山区城关街道南大街75号，窦店镇瓦窑头村太和褡裢火烧店厨师。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月24日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住房山区窦店镇于庄村，建筑工人。4月23日作为密切接触者进行核酸检测，当日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月24日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住西城区大栅栏街道西壁营胡同。4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：中国香港籍，4月20日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。4月23日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月24日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

提醒广大市民朋友，近期非必要不出京，倡导就地过节，减少不必要的聚餐聚会。请与病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员立即向社区、单位报告，配合各项防控措施。核酸检测时要有序排队、不扎推、注意手部卫生、保持安全社交距离，核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不离京。如身体出现不适，不自行购药服药，及时按规定就医。