青春痘跟青春有关系吗？医生分享干货

对于很多人来说，青春期长痘是一件让人很郁闷又不可避免的事，不仅严重影响个人形象，而且常伴有疼痛感，让人难以忍受。本期《1分钟养生课》邀请浙江大学医学院附属儿童医院皮肤科副主任任韵清，为广大网友分享相关知识。

“近年来，门诊上因为青春痘前来就诊的学生越来越多，呈现低龄化趋势，有些孩子才八九岁就开始长痘。”任韵清介绍，青春痘在医学上称为痤疮，是一种好发于青春期的慢性炎症性皮肤病, 但其实也不完全受到年龄阶段的限制，从婴儿到成人，几乎所有年龄段的人群都可以发病。根据皮疹性质，一般分为3度4级，即轻度 （Ⅰ级）：仅有粉刺；中度（Ⅱ级）：炎性丘疹；中度（Ⅲ级）：脓疱；重度（Ⅳ级）：结节、囊肿。

有些家长认为青春痘是发育期必须的过程，长大了就好了。对此，任韵清表示，尽管随年龄增长痤疮可能有一定的自愈性，但越早发病的孩子除了饮食、睡眠等因素外，可能和遗传因素关系更密切，通常这种痤疮比较顽固严重，也比较持续，甚至会发展为聚合性痤疮，留下痘印甚至永久性瘢痕。

“痤疮不能绝对根治，但是尽早到正规医院进行治疗，能够很好的控制和缓解痤疮，避免留下永久性痘印和疤痕。”任韵清说。

在日常生活中，任韵清建议，应尽量避免用手挤压、搔抓皮损；局部清洁应选择清水或合适的洁面产品，去除皮肤表面多余油脂、皮屑和细菌的混合物，但不能过分清洗。

任韵清表示，日常使用保湿剂，可减少经皮水份丢失，降低皮肤炎症，而且很多痤疮口服和外用药对皮肤有刺激性，会加重皮肤屏障的破坏，导致皮肤敏感。建议配合使用医学护肤品，如舒敏、控油保湿霜等以维持和修复皮肤屏障功能。

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