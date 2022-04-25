算好春耕与疫情防控两本账

日前，农业农村部、国家卫生健康委联合印发了《统筹新冠肺炎疫情防控和春季农业生产工作导则》，明确不得简单化、“一刀切”和层层加码，严禁以疫情防控为由擅自设卡拦截、随意断路封村、不让农民下地，耽误农时，影响春季农业生产。今年的春耕，因受疫情影响而更为艰难。其面临的更多不利因素包含但不限于：疫情阻隔交通造成的农业物资流通不畅、隔离政策造成的人员到位不足，国际局势紧张造成的化肥价格上涨。身为农民，在春耕最忙的时候，在面临诸多外部不利因素的情况下，偷偷摸摸干农活，不是正常现象。所以，我们更要好好算算春耕与疫情防控两本账。

打开春耕的账本，这笔账简单直观。从农民的角度来说，“春天不种，秋天收啥”是最朴素的道理。人误地一时，地误人一年，在做好个人防护的前提下，在春天播下种子，收获的是米袋子，是这一年最重要的一笔收入，更是面对生活的信心。从整个社会来说，抓实抓好春耕生产，打下的是全年粮食丰收的基础。而粮食安全是关系到国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，是“国之大者”。从疫情防控来说，这笔账就不那么简单。坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头，是当下抗击疫情的总体原则。一地如果发生疫情，政府不仅需要投入大量资金来进行设备购置、物资储备、流调督导和民生保障，也要投入大量人力成立防控队伍，进行社区管理、核酸检测等日常工作。因而，不管是封控区、管控区还是防范区，进村大路有人把守，小路堆上了土堆，所有区域农户家门、大棚和农用车辆都被贴上封条，无疑来得最方便、最直接、最省事。但我们的粮食生产，终究是靠农民一陇地一陇地翻出来的，一个大棚一个大棚种出来的。让农民安安心心、舒舒坦坦去种地，才能有未来的很多可能性。封条之下，农民不能下田，农机不能上路，农资不能下拨，封住的也是丰收的可能性。统筹疫情防控与经济社会发展，做到防疫与生产“两不误”，是我们在应对新冠肺炎疫情中得出的宝贵经验。同样，在疫情防控与春耕生产这个同构的问题中，算好两本账，既要深刻认识到疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，又要确保粮食安全能够顺利进行，这考验着各级主管部门的智慧与责任担当。

今年的政府工作报告提出，粮食产量保持在1.3万亿斤以上是农业主要预期目标之一。农业农村部种植业管理司有关负责人在日前也表示，春播粮食占全年的一半以上，今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩。要完成这个目标，就需要推动各项防控措施在农村落细落实，在阻断农村地区疫情传播的同时，尽全力为农民春耕春播提供全链条服务，力争做到不耽误农时、不落下农户、不撂荒农田。

疫情进入第三个年头，我们积累了很多差异化精准防控经验，常态化疫情防控也对“精”和“准”提出了更高要求。在疫情防控严峻的形势下，我们不仅要坚持这些经验，更要开动脑筋、分解任务。一些地方探索实践的错棚劳作、错时作业等差异化种植措施可进一步推广，一些地方疫情防控“层层加码”、简单粗暴的做法要得到及时纠正，确保生产“不失速”。