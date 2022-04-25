上海：实体店有序恢复营业 虚拟+流动超市强化保供

这几日，上海一些城区逐步解除封控管控，参与社会保供的商场、超市、粮油菜店等场所，在严格落实常态化疫情防控措施、错峰限流的基础上，有序恢复正常营业。

科技日报记者从沃尔玛、家乐福、麦德龙、盒马、永辉、百联和大润发等大型零售商了解到，大部分零售商正按上述规则逐步恢复部分符合要求的线下实体店营业，这些实体店主要在上海金山地区。同时零售商们也正通过虚拟超市、流动超市等方式进一步加大保供力度。

上海麦德龙闵行商场、金山商场于近几日陆续恢复营业。麦德龙闵行店此次线上复工后，周边小区居民可通过麦德龙App或者微信小程序下单购买。麦德龙闵行商场总经理胡新德表示，根据防疫要求，闵行商场在复工前经过了多轮的专业消杀和环境测评。同时，麦德龙还派出了一支特殊的团队助力闵行商场复工，“这批人员由来自全国各地的保供队伍组成，是麦德龙从江苏、浙江、福建、安徽等地调派而来。”

据悉，数字化在助力麦德龙打通物资到居民小区“最后一公里”中发挥了重要作用。麦德龙线上订单数量持续激增，为保障更多消费者线上下单，麦德龙向数字零售合作伙伴多点DMALL提出了扩大门店配送范围的需求。多点DMALL基于此前为麦德龙上线的全城配服务，6小时输出“虚拟门店”解决方案，将门店配送范围从5公里扩大到10公里。

作为物资保供主要力量，上海大润发正加速线上线下复工。位于金山区的大润发蒙山北路店已线下营业，店内可以采购新鲜蔬菜、小龙虾、昂刺鱼、鲈鱼、吐司面包等。

记者了解到，上海大润发26家门店中已有24家恢复线上营业，超500个小区可以线上下单、次日配送。消费者可通过淘宝进入淘鲜达“一起团”下单，大润发再统一配送到小区自提点。

“随着部分地区管控政策调整，生鲜将迎来一波旺盛需求。”大润发生鲜采购总经理林澄洲表示，“我们除了基本生活品类的供应外，也加大采购了银鳕鱼、三文鱼等商品，顾客前一天下单，第二天就能吃上。”

这些生鲜物资的及时供应离不开大润发生鲜仓的恢复运转。据悉，大润发中原店、南汇店已临时调整为“生鲜仓”，大润发嘉定、青浦生鲜快拣仓、普陀生鲜快拣仓均陆续恢复运行，共计约5万平米生鲜仓将保供果蔬、肉品与水产等生活物资。

为了尽可能丰富消费者选择，大润发还新增了熟食、烘焙等商品供应，顾客可以线上下单购买。符合防疫要求的16位面包师傅已于4月23日复工，重启店内面包炉，烘烤制作新鲜的吐司、麻薯、面包等，以满足上海市民采购需求。

线上加速恢复的同时，大润发线下复工也正有序进行。位于金山区的大润发蒙山北路店，作为首批解封的超市，已开店一周，杀鱼师傅、卖菜阿姨全部到岗。鲜活小龙虾、鲫鱼、鳊鱼、昂刺鱼、鲈鱼……大润发蒙山北路店里，不少居民前来采购活鲜。林澄洲告诉记者，这些鱼虾每天早上七点前由生鲜采购运送到店，以保证顾客当天能吃上活鲜。

大润发上海营运区总经理管明武表示，“此前，大润发选派600名员工从江苏、浙江、安徽三地出发驰援上海，他们的到来加速了我们复工效率，随着线上线下逐步恢复，我们也在想办法为市民们提供更丰富的选择。”(王 春)