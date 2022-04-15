直播预告：中西医并重防治结直肠癌

2022年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周。为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，“人民好医生”客户端联合中国中医科学院西苑医院共同开展全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

4月19日14:00，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师许云、中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任医师张彤、中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师孙凌云将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就结直肠癌中西医结合防治的相关问题进行分享。

专家简介：

许云，中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任、主任医师、医学博士、博士生导师。从事中西医结合肿瘤的临床及研究工作二十余年，西苑医院优秀青年学者。作为负责人承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国中医科学院创新工程、育苗基金项目，同时作为主要研究者参加国家重点研发计划、国家十二五、国家十一五国际合作项目、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、首都发展基金等多项研究，科研成果获奖2项，申报专利2项，发表论文30余篇，主编书籍2部，参编4部。

擅长：各种肿瘤的全程中医综合治疗及体质调理，尤其擅长消化道肿瘤、肺癌、乳腺癌、妇科肿瘤、神经内分泌肿瘤、甲状腺癌等，亦对垂体瘤、颅咽管瘤、更年期综合征、内分泌失调等疑难杂症的中医治疗有丰富治疗经验。

张彤，中国中医科学院西苑医院肿瘤科副主任医师、医学博士。北京癌症防治研究会结直肠癌专委会副主任委员，世界中医药联合会整合肿瘤专业委员会常务委员兼副秘书长，中国老年学和老年医学学会肿瘤分会中医专委会副秘书长，中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会秘书，北京肿瘤防治研究会中医分会委员，北京中西医结合学会肿瘤专业委员会青年委员，北京中西医结合学会甲状腺病专业委员会青年委员。

擅长：消化道肿瘤、肺癌、妇科肿瘤的中西医结合治疗，以及围手术期、化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗不良反应的中医治疗。

孙凌云，中国中医科学院西苑医院肿瘤科主治医师、医学博士、国家三级健康管理师。中国老年学与老年医学学会肿瘤康复分会秘书；世界中医药联合会整合肿瘤专业委员会副秘书长；中国老年学与老年医学学会肿瘤分会中西医结合专家委员会委员；北京肿瘤防治研究会中医分委会委员。

擅长：恶性肿瘤心身康复与症状管理，中西医结合治疗肿瘤相关不适如乏力、失眠、食欲减退、手足麻木、疼痛等，中医药协同放化疗及抗复发转移治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。