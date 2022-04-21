杨胤：运用保险科技服务好每一个“小家庭”

“2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会”近日在北京举办。轻松集团创始人、董事长兼CEO杨胤在会上提出，合规、合法的产品支撑是保险企业可持续发展，服务好家庭用户的首要保障。同时，家庭用户的服务升级，离不开科技的加持。要应用大数据、云计算、AI人工智能等技术手段，可以加速保险公司的产品和营销改革，为家庭用户提供高效、系统、动态适配的综合保障解决方案。

轻松集团创始人、董事长兼CEO杨胤现场致辞

杨胤认为，从家庭风险管理来看，每个人的风险都关乎整个家庭；从保单的各个角色来看，投保人、被保险人、受益人，一般都存在家庭关系。“保险”与“家庭”天然关联，以家庭用户为单位来经营保险和服务客户，符合行业发展内在逻辑。

她分析，传统保险以“保单”为单位，产品条款、产品责任、费率以个人为标准化制式形成，往往只能满足消费者特定领域的单一保障需求。从需求上看，家庭是一个互动组织，家庭保障需求是综合多样的，也会伴随家庭的变化而动态变化。从服务上看，除保险服务之外，需要链接家庭相关的增值服务，实现家庭服务升级；从管理上看，保单分散管理，使用效率低，家庭用户需要一个统一账户来管理。

“我们是较早一批关注到家庭保险保障需求变化的企业之一。自2014年9月成立以来，我们致力于用科技力量为家庭保险保障赋能。”杨胤介绍，作为集团在保险科技行业的重要布局，轻松保严选将不断以家庭为单位做“画像”，提供覆盖家庭全生命周期的综合保险解决方案。在保险服务之外，不断挖掘许多家庭整体行为偏好和服务需求，链接家庭相关的增值服务。不仅如此，集团还将不断发挥平台聚合优势，集产品研究、销售、服务于一体，打造家庭健康保障服务管理平台，真正实现家庭服务升级，践行“让每个家庭都拥有应对疾病的勇气和力量”企业愿景。

“深入探索家庭健康保障领域，推动更多元化的商业健康险高质量发展，是一件特别有价值和行业引领意义的事情。”杨胤表示，未来将从“以家庭用户为单位的数据画像”“以家庭场景为需求的服务挖掘”“以平台聚合为优势的一体化管理”三方面出发，充分运用保险科技，服务好每一个“小家庭”。