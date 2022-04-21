2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会在京召开

4月19日，“2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会”在北京召开。会上，轻松集团·轻松保严选、中华财险、阳光财险、泰康在线、众惠相互等保险企业，共同签署合规经营承诺书，承诺严守合规底线，让保险坚持回归保险本源，完善多层次社会保障体系，服务社会民生。

2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会现场（受访者供图）

中国卫生信息与健康医疗大数据协会会长金小桃在致辞中说，中国保险事业应以健康医疗大数据等前沿科技先进技术为支撑，以多元投入协同创新为动力，努力开创合规优质商保医保新局面。

中国保险学会党委委员、副会长姚飞在题为《发挥科技赋能 守住合规底线 促进高质量发展》的主旨演讲中说：“保险科技下一个五年发展时期正在拉开序幕。在新的历史阶段，随着保险业高质量发展纵深推进，我国保险科技与保险业的深度融合和良性发展将迎来一个新的充满希望的时期。”

北京工商大学微观金融研究中心主任杨德勇分析了金融科技的现状以及问题并提出相应对策。他认为，金融科技提高了金融风控的效率和效果，助推实体经济与数字经济融合发展，提升了金融产品定价的时效性和准确性，改变了传统金融的风控模式。要注重基础技术的开发、鼓励金融科技创新、监管模式创新并强化风险管理。

轻松集团董事长兼CEO杨胤在《保险科技，服务每一个“小家庭”》的主题演讲中表示，中国家庭正在“小型化”“离散化”，小型化的家庭需要更稳健的支撑，轻松集团聚焦家庭保障，将从以家庭用户为单位的数据画像、以家庭场景为需求的服务挖掘、以平台聚合为优势的一体化管理三方面出发，用保险科技，服务好每一个“小家庭”。