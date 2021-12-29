养老保险要在规范中健康发展

当下，养老保险正成为越来越多中国人的现实需求，规范养老服务，防范行业风险自然也同步成为监管的重要内容。近日，中国银保监会发布《关于规范和促进养老保险机构发展的通知》，将对推动养老保险公司和养老金管理公司走专业化发展道路、更好服务第三支柱养老保险建设产生重要的作用。

如何促进养老保险机构规范发展？银保监会给出的首要路径就是专业化。《通知》明确提出，养老保险机构应定位为专业化养老金融机构，进一步突出养老特点，优化养老财务规划、资金管理和风险保障等服务。养老保险应该是一个人从年轻时就开始规划的长线投资，这意味保险公司需要建立起与养老金融业务特点和发展要求相适应的长效管理制度，以及优质的长期服务能力。要做到这一点，专业化是必由之路。

在具体操作层面上，《通知》为养老保险机构划定了三大主要业务方向，即重点推动发展商业养老保险、养老保障管理和企业（职业）年金基金管理等体现养老属性的业务，并支持符合条件的养老保险公司参与专属商业养老保险试点。早在今年6月，银保监会就已批准6家人身险公司在浙江省(含宁波市)和重庆市开展专属商业养老保险试点，期限暂定一年。相比一般的商业保险产品，专属养老保险的缴费形式较为灵活，在保险积累期，可采取“保证+浮动”收益模式，且投保人可以在保险期内进行转换，创新意味较浓。

时隔半年，监管层再提支持符合条件的养老保险公司参与专属商业养老保险试点，一是说明专属商业养老保险试点顺利。二是说明监管层有意进一步加快推进专属商业养老保险试点，扩大养老保险覆盖面。这与党中央、国务院关于规范发展第三支柱养老保险重要决策部署精神高度吻合。

除了专业化主线和三大业务方向，《通知》的另一个重要特点是开出了发展养老保险业务的负面清单，包括清理压降养老特点不明显的业务，终止或剥离与养老无关的保险资产管理业务，压降清理现有短期个人养老保障管理业务等，还给出了负面清单项目的终止时间表：现有经营保险资产管理业务的养老保险公司，原则上应于2022年底前依法合规完成终止经营或剥离相关业务等整改工作。2022年6月30日前，适时停止相关产品新增客户，原则上于2023年底前完成存量业务清理。

由于进一步厘清了养老保险业务的边界，通过有保有压的措施，为市场加上了去伪存真的滤网，所以这将有利于养老保险机构明确发展定位，将人力物力财力聚焦到真正的养老保险业务中，深化产品和服务创新，在持续规范发展中满足百姓多样化的养老保障需求。（江 帆）