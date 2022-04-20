“星爱大礼包 居家有医靠”健康宣教项目启动 将推出200多场科普直播

为满足患者线上就医需求、普及健康知识，提升人们健康素养，帮助患者获得及时有效的医疗帮助，复星医药和复星健康发起“星爱大礼包 居家有医靠”大型健康宣教项目，拟在人民健康与复星基金会复星医药星爱121专项基金会的支持下，通过线上义诊、科普患教等多种形式，为广大人民群众提供线上医疗保障和医疗服务，帮助提升公众预防疾病、紧急救援、合理用药、健康管理等方面的能力。

据介绍，该项目将在2022年4至6月陆续推出200多场科普直播活动，科普内容覆盖罕见病、肾病、糖尿病、高血压、肿瘤等多种领域，并邀请北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰、复旦大学附属儿科医院神经内科王艺、中国中医科学院西苑医院肿瘤科吴煜、中国人民解放军总医院内分泌科主任邢清等专家进行科普答疑。

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