王志强：构建规范化科普培训体系 促进医患有效互动

中国医药教育协会科普健康教育中心主任、北京中医药大学第三附属医院眼科主任王志强。陈晨 摄

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，中国医药教育协会科普健康教育中心主任、北京中医药大学第三附属医院眼科主任王志强表示，科普健康教育传播对象要落实到老百姓本身，要成立专家学组规范科普内容，促进专家与县、乡、村各级医生有效互动，构建规范化科普培训体系，凝聚社会各界力量，令老百姓精准获取有效、有用、专业的科普知识。

“科普是临床医生和老百姓拉近距离、传播健康知识重要的手段之一，也是融合医患关系重要措施之一。”王志强表示，在疫情防控工作中，中国医药教育协会科普健康教育中心和全国各级卫健委、各级医院形成良好互动，产出了很多专业科普内容，并且在此基础之上，发起了“医务人员科普能力提升工程”，着眼于提高医务人员科普能力，从而提升人民群众健康素养，助力健康2030行动。

王志强认为，科普健康教育传播对象要落实到老百姓本身。以终末期肾病为例，要依赖国内知名肾科专家，形成让老百姓熟知、认可的“品牌”。同时，每位医生在传播过程中侧重点存在差异，让老百姓在众多信息中抓取有利、有用、正确的信息尤为重要。为此，要建立完善激励机制，建设信息平台，为老百姓传递官方、正确的声音。

对于如何让科普健康教育有效触达受众人群，王志强认为应重点做以下工作：成立全国肾科领域专家学组，规范健康科普内容，令患者精准获取有效、有用的科普知识。乡村医生和三甲医院医生掌握知识维度、深度不同，为促进专家与县、乡、村各级医生有效互动，要构建规范化科普培训体系，将专业知识和居家腹透等相关技能转化为浅显易懂、可操作的实用知识传播给老百姓。要在传播过程中形成科普专家共识，讨论掌握行之有效的科普方法，实现节省医务人员时间、提高科普效率效能、节省政府医保资金等，最终达到提升终末期肾病患者生存质量和健康水平。科普传播工作需要社会各方参与，要借助媒体力量，组织行业权威专家，为患者输出正确、专业知识。

“线上线下权威科普内容输出、线下教育课堂等闭环式管理，有助于推动终末期肾病患者管理。”王志强表示。