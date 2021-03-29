健康中国糖尿病患者肾病早筛计划启动 预计惠及800万患者

人民网北京3月29日电 (记者乔业琼)3月28日，由《健康中国观察》杂志社指导，北京大医公益基金会主办的“健康中国糖尿病患者肾病早筛计划”在京启动，旨在通过糖尿病肾病的科普宣教，进一步提高医生对糖尿病患者早期肾病的重视，全面提升公众早筛查、早诊断、早治疗意识，从而推动广泛筛查行动，规范综合诊疗体系。本项目首期目标预计惠及全国800万患者。

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“对糖尿病前期人群进行适当的生活方式干预和管理，可以有效延迟和预防糖尿病及其并发症的发生，意义重大。”启动会上，健康中国行动推进委员会办公室宣传组组长卢春山表示，要充分发挥社会力量、企业力量、家庭力量、专家力量以及个人力量，形成合力才能使糖尿病防治取得良好效果。

全国流行病学调查显示，我国成年人群慢性肾脏病呈现患病率高、知晓率低、治疗率低三大特点。对此，中国疾病预防控制中心国家慢病综合防控示范区管理办公室负责人蒋炜表示，建立以人群为基础的糖尿病肾病识别和管理计划，实施可持续和可负担的糖尿病肾病早期筛查行动非常重要。

“此外，全方位提升医务人员对糖尿病肾病的规范诊疗意识及临床干预能力同样不可或缺。” 中华医学会内分泌学分会第十届主任委员、中国医师协会内分泌代谢分会候任会长母义明表示。

北京大医公益基金会理事濮亮说，希望通过这一项目，引起更多潜在糖尿病肾病高风险患者的关注并积极参与筛查，推动建立早筛查、早诊断、早治疗良性机制。“同时，我们呼吁相关科室医生及社会各界共同参与到糖尿病肾病早筛计划中来，普及疾病防控意识，提升早期筛查率，规范糖尿病肾病综合管理，帮助更多患者获益。”濮亮说。