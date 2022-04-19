国家卫健委：3月1日至4月18日 累计报告本土感染者497214例

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，全球新冠肺炎疫情仍然十分严重。世界卫生组织宣布，新冠大流行继续构成国际关注的公共卫生事件，并强调了维持公共卫生和社会措施的重要性。

米锋表示，要继续坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，不犹豫、不动摇，抓实抓细疫情防控各项举措，层层压实责任，推动检测、转运、收治各环节紧密衔接，尽早实现社会面清零目标。要切实保障好就医用药、食品供应，及时回应和解决群众迫切需求。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，3月1日至4月18日，31个省自治区直辖市和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者497214例，波及除西藏自治区以外的所有省份。近一段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，各地动态清零的任务十分艰巨。河北、江苏、浙江、安徽、广东、福建、辽宁等省疫情总体趋于平稳。吉林省吉林市疫情持续好转，处于下降趋势，长春市疫情呈现下降态势，近日新增感染者均为集中隔离发现，但由于感染基数大，社区风险未完全排除，需持续强化疫情防控措施，巩固防控成果。上海市近日疫情仍处于高位，社区传播风险仍然较高，防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。

吴良有表示，国务院联防联控机制综合组继续坚定不移贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，指导各地科学依法、精准防控，以最小的社会成本获取最大的防控成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展。各地要关注重点场所、重点行业人员，强化风险场所、风险人员的日常健康监测和核酸检测，及时发现疫情苗头、快速有效处置，坚决守住疫情不出现规模性反弹的底线。

据悉，截至4月18日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿1746.3万剂次，完成全程接种的人数为12亿4676.9万人。