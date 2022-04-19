网传京医通将停运 北京市卫健委回应

4月18日，一则关于“京医通即将停运”的文件在网上流传。该文件落款章为北京怡合春天科技有限公司，内文称，该公司为京医通线上系统的建设和运营方，北京银行股份有限公司为京医通线上系统出资方，拒绝履行出资义务，该公司独自负担京医通项目数亿元成本长达七年，因无力承担高昂的运营成本，京医通线上系统将于2022年4月20日9时起正式停运。

北京市卫健委19日回应，北京怡合春天科技有限公司作为京医通线上系统的运营方，与出资建设方北京银行股份有限公司产生纠纷。北京市卫生健康委员会和北京市医院管理中心前期已关注到此事，并指导当事方积极解决纠纷。4月18日晚，网上流出北京怡合春天科技有限公司停运通知。北京市卫生健康委员会和北京市医院管理中心已紧急通知双方，将进一步督促指导双方从维护公众利益出发，依法理性解决纠纷，使广大群众能够继续获得便利的线上预约服务。（总台央视记者 牟媞媞）