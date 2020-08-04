国家卫健委:推动医疗卫生机构控烟工作经常化制度化

人民网北京8月3日电 据国家卫健委网站消息，为贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进《健康中国行动（2019-2030年）》控烟行动实施，继续发挥医疗卫生机构及医务人员的示范引领作用，进一步巩固无烟医疗卫生机构建设成果，国家卫生健康委与国家中医药局联合印发《关于进一步加强无烟医疗卫生机构建设工作的通知》，指导各地加快推进无烟医疗卫生机构建设。

《通知》提出四项要求。一是加强组织领导，全面建设无烟医疗卫生机构。充分认识建设无烟医疗卫生机构的重要性和必要性，切实加强组织领导，本着统一组织、属地管理的原则，推动无烟医疗卫生机构建设工作全面开展。

二是强化控烟措施，确保各项工作落到实处。完善医疗卫生机构工作机制，明确职责分工，保障经费投入，将无烟医疗卫生机构建设纳入年度工作计划和日常工作，推动控烟工作经常化、制度化。

三是加大宣传力度，营造良好的无烟环境建设氛围。结合世界无烟日以及各种卫生健康日等节点，充分利用电视、广播、报纸等传统媒体和微博、微信、短视频平台等新媒体，进行广泛宣传，营造全民参与控烟、人人享有健康的良好氛围。

四是定期开展评估，巩固无烟医疗卫生机构建设成效。加强指导管理，建立健全评估机制，定期对本区域内医疗卫生机构开展无烟环境情况明查暗访，适时委托第三方进行评估，并及时通报相关结果。