抽血后胳膊一片青是血管细？多半是你没压对

相信您一定有过这样的抽血经历——抽血后在穿刺点周围一片淤青，甚至胀疼，又红又紫好几天都消不下去。不少人误以为是自己的血管太细，不好扎针造成的。

事实上，抽血后出现皮肤淤青，多是由于拔针后没有及时、有效按压，导致静脉血管出血至皮下引起的。避免淤青，好的按压手法和过硬的采血技术一样重要。快跟随北京协和医院护理专家一同学习抽血后正确按压的小知识吧。

不当操作“坑”了胳膊

回想一下，您是否刚抽完血就把棉签一摁、手肘一屈、衣服一披，直接走人？边走边不时伸直手肘，看看血止住了没，没有就再重新夹紧，看上几个回合，最后觉得应该是止血了，棉签一扔完事？

相信不少人肯定“中招”了！我们在抽血后的四种不当操作，更容易让皮肤出现淤青。

压迫时间短 有些人因急于离开采血区域，或携带的随身物品较多，因此在抽血后，往往只按压几秒钟，看到表面不出血就不再按压。实际上，皮下血管上的针眼仍在出血，为了防止皮下出血应按压至少5分钟，而凝血功能不全或者口服阿司匹林类药物的患者应适当再延长按压时间。

压迫位置不当或面积过小 采血时，针头刺入皮肤后会滑行一段距离再刺入血管。拔针后，很多人会只压迫皮肤穿刺点，而忽略了对主要出血点——血管壁穿刺点的压迫，导致血管穿刺点在深部组织出血，引起皮下淤血、皮肤淤青。

按压力度不当 按压力度过轻导致穿刺点压迫不完全，就不能达到有效止血效果。按压力度过重，会引起局部毛细血管破裂而产生淤血，而且如果过于用力，则在撤走棉签等止血物品时，受瞬间较大的血流冲击力影响，可能再次出血。

边按边揉 临床上常有人在拔针后用棉签边按边揉，他们认为，这样可以减轻局部疼痛感。实际上，这样不利于穿刺点止血，而且经过穿刺后的血管及皮下毛细血管非常脆弱，即使轻微的揉按也会造成局部淤血。

正确按压手法学起来

压迫面积要足够 采血后穿刺点的按压面积要足够，方法有拇指握压法、大鱼际按压法、三指按压法。

拇指握压法：即用拇指指腹沿静脉走向压在穿刺处，其余四指握在肘关节上。

大鱼际按压法：即用对侧手大鱼际按压穿刺处皮肤。

三指按压法：即食指、中指、无名指并拢压在穿刺处。

无论哪种方法，要领就是按压面积要大，以保证皮肤穿刺点和血管穿刺点能同时被按压到。

持续按住，力度均匀适中 如上所述，轻揉穿刺点不仅不能止血，还会加快出血，效果适得其反；按压需持续、用力均匀，时间至少达到5分钟。如果按一会儿看一下，不仅影响止血速度，且更容易导致淤青。

肘部应该伸直 屈肘按压会增加额外压力，并使皮肤穿刺点与血管上穿刺点相对位置发生变化，按压点随皮肤移动而远离穿刺点，血管穿刺点因未能有效受压而发生皮下渗血。

出现淤青这样急救

24小时内冷敷 如果已经出现淤青，24小时内可以用冷毛巾或冰袋冷敷，使血管收缩，加快止血。避免该侧肢体提重物。

24小时后热敷 在淤青出现24小时后，再用热毛巾热敷，促进血液循环，加快化淤速度，也可涂抹一些活血化淤的外用药。

及时就医 一般情况下，穿刺点周边出现小面积淤青，三至七天即可复原，但如果渗血量过多，造成淤青面积较大或局部血肿，应及时就医处理。

看到这里，你学会正确的按压手法了吗？下次抽完血记得好好按压。

文/左青娜 郭娜（北京协和医院）