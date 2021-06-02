好玩好看不一定好吃 儿童食品混搭玩具引担忧

“含新奇玩具”“赠送多变积木”“随包送卡片”……在超市的零食货架上，这些带玩具的产品明显更受孩子们青睐，不少家长对此忧心忡忡。

混着卖受欢迎

汽车糖果刚上架就剩一个

“妈妈，我想要这个！”在朝阳区一家超市里，一个小男孩儿抱着一辆粉色汽车爱不释手。小男孩看中的玩具是一个汽车造型的塑料瓶，透明车身里装着大小不一的积木，商品名称是“智趣玩具（压片糖果）”。凑近细看才发现，原来积木下“藏”着一小袋糖果。瓶子内还有一张积木拼装的英文说明书，里面有不少语法错误。这样略显简陋的食品玩具俘获了不少孩子的心，货架上“十只装”的包装里只剩下一个玩具，“今天刚摆出来，男孩子都喜欢。”超市工作人员说。

四年级女生遥遥最爱的则是一款蛋状巧克力食品，一半是拼接玩具。“跟开盲盒似的，每次碰到的玩具都不一样，有些是自己不喜欢的，所以总想多买点儿。”这样的玩具能刺激小朋友的收集欲望，类似招数也常出现在一些集卡食品中。五年级男生瀚瀚是一款干脆面产品的爱好者，他其实并不爱吃干脆面，只是为了收集里面的“水浒英雄卡”，几个小伙伴暗暗较劲儿，时不时就要比一比谁手里的卡多。

不建议多吃

朱古力豆一股塑料味儿

这些和玩具混搭在一起的零食品质如何呢？以压片糖果为例，其配料为葡萄糖、白砂糖以及诱惑红、柠檬黄、亮蓝、日落黄等合成色素。专家表示，这些食用色素虽然允许在食品中添加，但都有限量要求，并不建议孩子多吃这种颜色鲜艳的加工食物。

此外，这些玩具食品还存在一定安全隐患。记者购买了多份混搭玩具食品发现，虽然食品和玩具并未直接接触，但气味上还是会受影响。以一款七彩朱古力豆为例，盒子上方是一架小飞机，下方是朱古力豆，中间只隔着一层薄薄的塑料。打开包装，小飞机刺鼻的塑料味儿格外明显，朱古力豆吃到嘴里也隐隐有股塑料味儿。

一位学校负责人表示，学校严禁学生将零食带入学校，平时也会进行相关的引导和教育，比如带领学生读懂营养标签，正确认识食物中的营养，学会抵制诱惑等。“我们也希望有关部门能有效监管，共同努力让孩子远离不健康的零食，为学生健康成长营造好的环境。” （记者 牛伟坤）