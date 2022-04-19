装不装APP谁说了算

近日，针对部分网站在用户浏览页面信息时被强制要求下载APP等问题，工业和信息化部督促相关互联网企业整改，引来网友拍手称快，可谓深得人心。装不装APP，应由用户说了算。维护好用户权益、改善用户服务体验，是相关互联网企业赢得用户的根本。

“不下载APP就不让看”，网民烦此久矣。明明在网页就能干的事，非要下载APP才行；时不时跳出来的“下载APP才能观看全文”的弹窗，碰触广告下载APP等，令人不胜其烦。有关企业在网页上设置重重关卡，无非就是要推广APP使用，增加APP下载量，提高用户数量，从而增强APP活跃度。然而，采取强制下载这种简单粗暴的方式，不仅降低了用户网络浏览体验，而且威胁用户权益和个人信息安全。

当前，APP侵犯用户权益问题集中表现为六种：欺骗误导用户下载APP，违规收集个人信息，超范围收集个人信息，弹窗信息骚扰用户，应用分发平台上的APP信息明示不到位，强制、频繁、过度索取权限等。这些乱象在各类行政监管通报里屡屡被提及。据统计，2021年工信部已累计检测208万款APP，通报1549款违规APP，对514款拒不整改的APP进行下架处理。

倡导万物自由互联的数字经济时代，不能丢了平等自愿这一市场经济基本法则。有关互联网企业要严格遵守相关法律法规要求，时刻为用户着想，把维护用户权益、改善服务体验作为赢得用户和市场的根本之路。长远来看，治理“不下载APP就不让看”乱象，保护APP用户权益和个人信息，需要开发者、运营者、SDK（第三方软件开发工具包）提供者、应用商店和监管部门形成合力，建立良好的行业生态，打造清朗干净的网络环境。

一方面，各相关企业要常把用户愿不愿意放在心上，自查自纠，立行立改，举一反三。未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载APP；推荐下载APP时，应同步提供明显的“取消”选项，切实保障用户的知情权、选择权，杜绝各种影响用户正常浏览信息的不合理行为。另一方面，监管部门要狠抓落实，加强APP监测检测，指导督促互联网企业切实维护好用户权益。有部署，更要有落实、见成效、成规矩，将具体举措落实到促进为广大网民提供用得上、用得起、用得好的信息服务上来，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。（李万祥）