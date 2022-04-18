儿童口罩您选对了吗？快看这里

人民网北京4月18日电 （记者乔业琼）面对种类繁多的儿童口罩，家长如何为宝贝挑选口罩？近期黑龙江省消费者协会委托天纺标检测认证股份有限公司对哈尔滨市内的商场、专卖店和药店以及线上平台随机购买的60款儿童口罩开展了比较试验（结果仅对样品负责）。购买单价从0.26元/只至4.49元/只不等。

本次比较试验主要依据GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》和GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》从防护性、安全性、耐用性、舒适性等几个方面对儿童口罩进行比较测试。

3款样品经综合测评 防护性能较差

口罩的过滤效率越高、与佩戴者面部贴合越紧密，防护性能越好。测试结果显示，有44款样品的防护性能可达到儿童防护口罩的要求，口罩具有良好的过滤效率和面部贴合性；有57款样品的防护性能可达到儿童卫生口罩的要求，颗粒物过滤效率和细菌过滤效率均较好；3款样品经综合测评，防护性能较差。

防护性能较差的3款样品信息。来源：黑龙江省消费者协会官方微信公众号截图

另外有3款样品防护性能虽然可以达到GB/T 38880-2020中儿童卫生口罩的要求，但没有达到其明示标准要求，仍属于不符合标准产品。

防护性能不符合标准要求的3款样品信息。来源：黑龙江省消费者协会官方微信公众号截图

2款样品pH值超标 不建议儿童佩戴

材质安全性是指原材料本身的pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、可迁移性荧光增白剂、环氧乙烷残留量、微生物等指标应不超过国家标准限量要求。GB/T 3880-2020《儿童口罩技术规范》要求儿童口罩pH值应在4.0~7.5之间，有2款样品的pH值超出此范围，不建议儿童佩戴。

pH值不符合标准要求的2款样品信息。来源：黑龙江省消费者协会官方微信公众号截图

使用安全性是指儿童在佩戴使用时可能存在的风险。经测试，60款儿童口罩样品均不存在锐利边缘和尖端，视野、阻燃性能、鼻夹达到标准要求，但表面抗湿性表现存在差异。

4款样品未能承受标准要求的拉力

口罩带的设计应戴取方便，每根口罩带与口罩体连接处的断裂强力应达到相关标准要求，若断裂强力不够，在佩戴使用过程中容易造成口罩带断开致使口罩脱落，佩戴者可能会处于风险环境中。

口罩带与口罩体连接处断裂强力不符合标准要求的4款样品信息。来源：黑龙江省消费者协会官方微信公众号截图

本次比较试验的口罩带与口罩体连接处断裂强力根据明示产品标准进行测试，4款样品经测试不符合标准要求，未达到标准要求的拉力时，口罩带与口罩体连接处发生断裂，存在一定风险。