车载净化器到底有没有用？上海市消保委：甲醛净化性能差异较大

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）雾霾天气、气候污染、新车异味，车内小空间交叉感染等问题日益受到大家的关注，为爱车选购一款车载空气净化器成为越来越多车主的选择。为帮助消费者了解车载空气净化器产品的真实情况、选购到安全高效的产品，近期，上海市消保委对车载空气净化器开展了比较试验。

测试人员购买了宣称具备净化颗粒物、净化甲醛、净化TVOC、除菌等性能的车载空气净化器样品，共计购买20件，涉及PHILIPS、Haier、BOSCH、智米、TCL等品牌，价格从45.8元至990元不等。

测试结果显示，安全性方面，20件样品的有害物质释放均符合相关标准要求；净化性能方面，由于材料、技术等方面的不同，不同样品在颗粒物、甲醛、TVOC净化性能及除菌性能等方面存在差异；宣称方面，试验反映出部分样品关键性能参数不标、虚标等情况。具体情况如下：

颗粒物净化性能：6件样品性能显著，1件样品实测值低于检测下限。本次比较试验测试的20件样品中，有18件宣称具有颗粒物净化性能。试验结果显示，18件样品的颗粒物净化性能存在差异：其中6件样品性能显著，30分钟净化效率即达到90%；1件样品性能极弱，洁净空气量和净化效率实测值低于检测下限，净化效果接近自然衰减。

气态污染物净化性能：甲醛净化性能差异较大，TVOC净化性能普遍不高。试验结果显示，甲醛净化性能差异较大：16件中有 1件性能显著，30分钟净化效率即达90%以上；有9件的1小时净化效率在25%及以下，其中5件性能极弱，洁净空气量和净化效率实测值低于检测下限，净化效果接近自然衰减。TVOC净化性能普遍不高：7件中有5件的1小时净化效率低于50%，其中4件性能极弱，洁净空气量和净化效率实测值低于检测下限，净化效果接近自然衰减；没有样品30分钟净化效率达到90%，有2件样品性能较好，1小时净化效率可达90%以上 。

除菌性能：样品间差异明显，仅2件样品性能显著。本次比较试验测试的20件样品中，有15件宣称具有除菌性能。试验根据相关国家标准的规定，主要针对白色葡萄球菌（8032）做了除菌率测试，结果显示，15件样品的除菌性能差异明显：2件样品性能显著，1小时除菌率达到99%；1件样品的1小时除菌率在80%~90%之间；其余12件样品的1小时除菌率均小于75%，之中有9件样品的1小时除菌率小于50%。

商品宣称：部分样品关键性能参数不标、虚标。商品性能参数是消费者选购的重要参考。本次比较试验发现，多数样品仅宣称具有某净化性能，如宣称除PM2.5、除醛、除菌，但不标称关键参数，如去除率、除菌率等：18件宣称颗粒物净化的样品中，10件未标参数；16件宣称甲醛净化的样品中，9件未标；15件宣称除菌的样品中，9件未标。

对此，上海市消保委发布消费提示：

选购时的注意事项：1、查看标识。包装上的标识，如产品名称、规格型号、执行标准、企业名称、生产日期等应当齐全。注意查看宣称的性能是否有指标参数的支撑，如宣称除醛除菌却没给出任何指标参数的，建议谨慎购买。若有需要，可要求厂家提供检验检测报告以深入查验；2、衡量成本。使用滤网净化的车载空气净化器，滤网一般需要定期更换，以维持其高效的净化速率，选购时别忘考虑滤网的更换成本；3、关注售后。提前了解产品售后服务的便利性，包括安装、保修期限、产品的清洁以及滤网的清洗、更换和购买是否方便等。

使用时的注意事项：1、阅读产品说明，确保正确使用。厂家对某项性能有使用要求时，需严格按照使用要求操作，如厂家说明在启动臭氧发生功能时，需要人员离开使用环境，此时使用者留在车内就会有一定的健康风险；2、定期清洁更换，保证净化效果。定期清洁和更换滤网等过滤器，避免失效过滤器的二次污染。同时，过滤器尽量通过正规渠道购买原厂产品，确保产品继续使用时的净化效果和售后保障；3、用前适当通风，关窗正确使用。使用前可以先开窗通风几分钟，然后关好车窗开启车载空气净化器，初期启用最大风量运行，再调至其它档位，这样使用净化效果更好。开窗使用，不但净化效果低，而且还浪费滤材；4、长期没有开启，注意拔掉电源。长时间不开车或者长期不使用车载空气净化器时，要注意拔掉净化器的电源线，这样可以延长机器的使用寿命，也能有效保护车内的蓄电池。再次开机前，注意做好相应的检查、清理工作。