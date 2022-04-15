直播预告：肠癌或借痔疮“蒙混过关”？专家教你巧区分

今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，宣传周主题是“癌症防治早早行动”。很多人都有痔疮问题，因此大便带点血，常常会认为不过是稀松平常事。但是，结直肠癌就可能会借助痔疮“蒙混过关”。那么，身体出现哪些症状时，是肠道发出的求救信号？该如何区分痔疮和肠癌？肠癌又该如何防治？

4月18日10:00，长沙市第四医院普外科副主任兼胃肠外科主任、长沙市消化外科研究所副所长刘杰锋将做客 “人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肠癌防治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

刘杰锋，教授，主任医师，硕士研究生导师。长沙市第四医院普外科副主任、长沙市第四医院普外科（胃肠外科）主任、长沙市消化外科研究所副所长、长沙市腹腔镜微创质控中心副主任、全国卫生产业企业管理协会疝与腹壁外科产业及临床研究分会、第十九专业委员会常务委员、湖南省医学会疝与腹壁外科学组委员、湖南省健康管理学会围术期营养与代谢学组委员、湖南省老年医学会肠梗阻专业委员会委员、长沙市医学会肝胆外科专业委员会副主任委员、长沙市医学会普外科专业委员会常务委员、长沙市医学会内镜与微创专业委员会青年委员。

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