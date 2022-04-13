“动态清零”是我国当前抗击疫情的最佳选择

4月12日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委相关负责人表示：“当前，疫情仍在高位运行，波及范围进一步扩大，防控正处于关键紧要时期。要继续坚持‘动态清零’总方针不犹豫、不动摇，坚定信心，更加坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。”为何要坚持“动态清零”？为什么说“动态清零”是现阶段基于我国当前疫情形势的最佳选择？能否正确认识这些问题，关系战疫力量的凝聚，关系疫情防控工作大局。

应该看到，对凶猛疫情采取严格防控措施，难免会对经济社会发展、人民生产生活造成一定的暂时影响。确定抗击疫情最佳方案，关键在于如何用更小成本在更短时间内控制住疫情，减少疫情带来的不利影响，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。

我国坚持“动态清零”，是落实“人民至上、生命至上”理念的基本要求。从病毒特点来看，奥密克戎变异株具有传播速度快、隐性感染和轻症病例比例高等特点，更容易造成大范围的传播。如不及时从严防控，势必令易感人群感染风险加大，最终将形成规模性反弹，进而引发群众恐慌，造成医疗资源挤兑，让正常的就医需求无法得到保证。从我国国情来看，60岁及以上人口达2.67亿。数据显示，还有超5000万老人未完成新冠疫苗全程接种。奥密克戎变异株本身的致病性虽然不及其他毒株强，但绝不是“大号流感”，对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有潜在严重威胁。可以说，“动态清零”是由我国基本国情决定的，是由我国始终坚持的“人民至上、生命至上”理念决定的。

推进疫情防控，要算眼前账，更要算长远账。短期来看，因为疫情防控，一个地方经济社会、群众生活确实会受到影响，但从一个国家、一个整体来看，防止疫情扩散，换来的是更大范围、更广泛的百姓正常生产生活，是更加宽松、稳定的经济社会发展环境。经济社会正常动态循环的恢复以疫情的有效防控为前提，疫情越早得到控制，经济社会发展受到的影响就越小。相反，如果错失抗疫的最佳时机，导致疫情传播面扩大，付出的代价会更高，对经济社会和人民健康造成的损失会更大。“动态清零”较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能够让我们用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。也正因此，我们必须坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，从严从实把防控措施落实到每一个环节。

实践是最有力的说服。2021年，德尔塔变异株带来的疫情一度波及20余个省份，我国坚持“动态清零”总方针，迅速采取防控措施，迎战德尔塔变异株，有效处置30余起聚集性疫情，基本用一个潜伏期（14天）就控制住疫情。这也充分说明，“动态清零”是符合我国国情、符合科学的，是我国当前抗击疫情的最佳选择，力争在短时间内做到“动态清零”是最经济、最有效的疫情防控策略。

当前，上海市各项疫情防控措施正在发挥作用，上海有基础、有条件、有能力实现“动态清零”。虽然上海市报告的感染者数量处于高位，但按照奥密克戎变异株流行的指数型增长的参数来看，没有出现指数型上升态势，表明采取的防控措施遏制住了指数型上升的势头。处在这样一个关键时期和胶着状态，必须牢牢抓住这个时间窗口，以快制快，尽快阻断社会面传播，共同战胜疫情。坚持“动态清零”总方针不动摇，从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作不松劲，坚定信心、连续奋战，我们相信，上海一定能战胜眼前的困难，打赢这场疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 04 版）