小儿推拿需谨慎 “无证机构”不能信

小儿推拿作为一种传统的中医治疗手段，对婴幼儿的一些典型疾病，如腹泻、发热、呼吸道感染等，在恰当施治之下确有良好疗效。

需要提醒的是，婴幼儿的脏腑和骨骼尚未发育完全，推拿师在手法和力度上若控制不当，反而会给婴幼儿造成伤害。家长在选择小儿推拿疗法的时候要再三谨慎，选择正规且具备行医资质的医院或医疗机构。

据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心对一名在做推拿过程中突发呼吸困难的8个月大的孩子进行了救治。后经急救车组医生了解到，孩子在3个月大时，体检查出有房间隔缺损（先天性心脏病的一种），孩子家属怕疾病会影响孩子生长发育，于是想通过小儿推拿改善，不料造成意外发生。

据悉，小儿按摩亦称“小儿推拿”，是在中医儿科学和中医推拿学的基本理论指导下，根据小儿的生理和病理特点，在正确操作的前提下，在小儿体表特定的穴位或部位施以手法，是以防病、治病为目的的一种中医外治疗法（物理疗法）。

北京急救中心提示，小儿推拿一定要去正规的医院，由有资质的、有经验的医师评估后做治疗，尤其是幼小的孩子，推拿力道及手法、部位都与成人不同，如误信“无证机构”盲目治疗势必会后患无穷。（记者孙红丽）