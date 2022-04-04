援沪医疗队总人数约万人 部分已入驻方舱医院

新华社上海4月3日电（记者潘旭、狄春）记者3日从上海市卫健委了解到，全国多地援助上海的医疗队总人数约一万人，于近日分批抵达上海，其中部分医疗队已入驻方舱医院，准备接收新冠肺炎轻症患者和无症状感染者。

3日，来自天津、湖北等地的医疗队陆续抵达上海。天津市津南区首批援沪医疗队队长郝术安说，首批30名队员在2日晚接到指令后，星夜集结。“30人都是自愿报名，其中不少有援鄂经历。”

3日下午，位于崇明区的花博园复兴馆方舱医院里，来自上海交通大学医学院附属新华医院的医疗队和安徽省援沪医疗队联合入驻，进行接收轻症患者和无症状感染者前的准备工作。

安徽省援沪医疗队队长杨绪斌说，医疗队连夜调集了9家省属和5家市属三甲医院的650多名医护人员奔赴上海，将在花博园复兴馆方舱医院从事救治工作。

上海交通大学医学院附属新华医院副院长潘曙明说，花博园复兴馆方舱医院共分4个区域，有2700多张床位，3日晚计划接收1300名轻症患者和无症状感染者。