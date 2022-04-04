做完核酸后，一定要做这件事！好多人都忽略了

核酸检测可以尽早发现感染者，是疫情防控的重要手段。不少小伙伴就表示疑惑：做完核酸检测后口罩要丢掉吗？怎么扔？扔哪里？

做完核酸检测后口罩要丢掉吗？怎么扔？扔哪里？

去核酸检测前，建议准备备用口罩。

核酸检测排队时一定要正确佩戴口罩，采样时，当工作人员做好手卫生拿出采样棉签准备采样时，你才可以取下口罩，双手拉住口罩耳带不放，采样结束后立即戴好口罩并离开。当发现口罩被污染时，建议立即更换上备用口罩，换下的口罩扔进采样点设置的“废弃口罩专用桶”。

如果没有带备用口罩，回家后摘下的口罩建议不要二次使用，需密封或者消毒后丢到小区设置的“废弃口罩专用桶”或者放入塑料袋密封后丢弃至其他垃圾收集容器内。

用过的口罩不能随便丢！该怎么处理？

用过的口罩不能随便丢！

按照国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制(疫情防控组)印发的《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》，使用后口罩的处理原则分为两类：

健康人群使用后的口罩，按照生活垃圾分类的要求处理；

疑似病例或确诊患者佩戴的口罩，不可随意丢弃，应视作医疗废弃物，严格按照医疗废弃物有关流程处理。

如何有效处理用过的口罩？一图读懂：

划重点：

疫情防控期间，很多小区、单位都设置了废弃口罩回收箱，对于普通市民，可以将使用过的口罩直接丢入其他垃圾收集容器内。

对于存在发热、咳嗽、咳痰、打喷嚏，或者接触过这类人群的市民，应先在口罩上喷洒酒精或者消毒液消杀封袋后，再丢弃至其他垃圾收集容器内。