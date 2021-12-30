直播预告：颈椎、腰椎不适？中西医阶梯疗法来帮你

上班时间用电脑，下班时间玩手机，“低头族”当久了，不仅眼睛会受伤，还会导致颈椎、腰椎的损伤。面对颈椎、腰椎发出的疼痛“预警”，很多人焦虑之余不免疑惑，该如何保护自己的颈椎、腰椎？

12月30日（周四）15:00－16:00，“人民好医生”客户端将邀请中国中医科学院望京医院脊柱二科主任杨克新进行视频直播，为您科普颈椎、腰椎疾病诊疗的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

杨克新，中国中医科学院望京医院（骨伤科研究所）脊柱骨科主任、主任医师。“医信天下”中国影响力医生；中国博士后科学基金及北京市科学技术委员会评审专家；中国民族医药学会骨伤科分会，会长；国家卫健委“健康中国行动”科普专家；首都中医榜样人物等。

擅长：应用中西医结合方法诊治颈椎病、腰间盘突出症、椎管狭窄症、腰椎滑脱症、骨性关节炎、骨质疏松等脊柱疾患，尤擅长；经皮椎间盘减压术（PLDO）等脊柱微创手术治疗颈、腰椎间盘突出症。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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