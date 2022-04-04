中新网4月4日电 据“北京顺义”微信公众号消息，4月4日凌晨，北京顺义区新增1名核酸检测阳性人员，为外区确诊病例密切接触者，是专营韩国服装的望京SOHO小金阁阁服装店店员，现居住在顺义区南法信镇焦各庄村。已判定其在顺义的密接人员4人，目前核酸检测为阴性。

顺义区第一时间启动应急响应，采取流调采样、排查管控和核酸检测等措施。目前，核酸检测阳性人员和密接人员所在的顺义区南法信镇焦各庄村、华英园社区，后沙峪镇董各庄村，南彩镇军福顺酒店均已实施临时管控，划分为封控区、管控区、防范区三个区域。同时，对上述区域人员和环境进行核酸检测。属地加强防疫和服务力量，全力保障好居民日常生活需求。

该核酸检测阳性人员行程初步流调如下：

3月28日 9:30左右，从家骑电动车到地铁15号线南法信站，乘地铁到望京东站下车；10:30左右，步行到望京SOHO底商小金阁阁服装店上班；12:30左右，在望京SOHO负一层潇湘阁饭店吃午饭后回店工作；20:50左右，在望京SOHO“城·事爱情麻辣烫”吃晚饭；22:00左右，步行到地铁望京东站，乘地铁15号线回家。

3月29日 在家休息。15:30左右，步行到焦各庄村“黄焖鸡米饭”吃饭，之后回家未外出。

3月30日 9:30左右，从家骑电动车到地铁15号线南法信站，乘地铁到望京东站下车；10:30左右，步行到望京SOHO底商小金阁阁服装店上班；13:00左右，在望京SOHO负一层潇湘阁饭店吃午饭后回店工作；20:30下班后，步行到地铁望京东站，乘地铁15号线回家。

3月31日 9:30左右，从家骑电动车到地铁15号线南法信站，乘地铁到望京东站下车；10:30左右，步行到望京SOHO底商小金阁阁服装店上班；13:14左右，在望京SOHO负一层“驴肉火烧”吃午饭后回店工作；20:30下班后，步行到地铁望京东站，乘地铁15号线回家。

4月1日 9:30左右，从家骑电动车到地铁15号线南法信站，乘地铁到望京东站下车；10:30左右，步行到望京SOHO底商小金阁阁服装店上班；12:30左右，在望京SOHO负一层“芙蓉树下”吃午饭后回店工作；20:30下班后，步行到地铁望京东站，乘地铁15号线回家。

4月2日 在家休息。20:00左右，步行到焦各庄村“好又多”超市买东西，然后到附近“妈妈驿站”拿快递，之后回家未外出。

4月3日 9:30左右，从家骑电动车到地铁15号线南法信站，乘地铁到望京东站下车；10:15左右，在地铁望京东站附近的“便利蜂”买东西，后步行到望京SOHO底商小金阁阁服装店上班；11:50左右，在望京SOHO“芭比鲜包”买包子；14:20左右，在望京SOHO负一层美食城“云南过桥米线”吃午饭，在假日广场休息后回店工作；19:30下班后，步行到地铁望京东站，乘地铁15号线回家。