电动车进地铁要不要管

“地铁车厢和电梯间一样都是密闭空间，电动车不能进楼，怎么能进地铁呢？”最近，北京有市民发现地铁里经常能看到折叠电动车、电动滑板车的身影，为此市民产生疑惑：电动车上地铁安全吗？

不少折叠电动车进了地铁

昨天一早，陈先生乘坐地铁7号线时发现，一名乘客坐在座椅上，身前横着一辆折叠电动车，上面标有“锂电”二字。“最近接连发生电动车自燃事件，地铁车厢和电梯间一样，都是密闭空间，真要发生火灾，后果不堪设想。”陈先生担忧地说。

除了折叠电动车，还有市民在地铁上看到了电动滑板车。记者调查发现，早晚高峰时许多人利用折叠电动车、电动滑板车代步，解决从家或单位到地铁站的接驳，然后再携带电动车或滑板车乘坐地铁。晚上，一些代驾也会携带电动车乘坐地铁。

部分地铁站安检不查电池

大部分市民对电动车上地铁表示担忧，但也有市民对折叠电动车、电动滑板车进地铁表示理解：“能上地铁的都比较小，代驾一般晚上出行，那时候车厢里的乘客也没那么密集了。”

对此，地铁服务热线96165客服人员表示，《北京市轨道交通乘客守则》规定，乘客携带物品重量不得超过30千克，长度不得超过1.8米，宽和高均不得超过0.5米。此外，根据《北京市轨道交通禁止携带物品目录》，含氢氧化钾固体、注有酸液或碱液的蓄电池无法带上地铁。“电动自行车只要符合尺寸要求，不阻碍乘客通行及危害地铁运行安全，经过安检判定后，可以上地铁。”

在地铁实际安检中又是如何操作的呢？记者在军事博物馆站、东单站等多处地铁站询问了数位安检员得知，正常大小的电动车无法进入地铁，但折叠电动车或电动滑板车是被允许进入的，且不会对电池进行检查。

锂电池碰撞后易爆炸

通州区消防救援支队祁兴龙告诉记者，《北京市轨道交通禁止携带物品目录》里提到的含氢氧化钾固体、注有酸液或碱液的蓄电池多用在大型发动机、启动机的电瓶及大型车辆上，目前市面上的折叠电动车和电动滑板车几乎没有使用的。

祁兴龙表示：“折叠电动车的体积小，电池容量也小，比正常大小的电动车安全系数稍高，但并不代表没有危险。一方面，电动车蓄电池可能存在使用频次过大、充电时间过长、非法改装、线路故障等问题；另一方面，折叠电动车一般使用的是锂电池，最怕碰撞，受到冲击后容易引起电池短路引发冒烟起火、爆炸等安全事故。”

对此，北京地铁相关工作人员回应：“公司对乘客反映的情况高度重视，《北京市轨道交通乘客守则》只规定了携带物品的长、宽、高，《北京市轨道交通禁止携带物品目录》对于能不能携带电动自行车进站也没有明确规定。目前上级部门正在协调研究此事。”（师悦）