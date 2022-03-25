@广大老年人 还在担心接种新冠疫苗的不良反应？权威分析都在这里

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

接种疫苗的年龄没有上限

会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前新冠病毒疫苗，对于年龄的下限有要求，对于年龄的上限没有规定，只要是3岁以上的人群，这些疫苗都可以进行接种。

“提到老年人禁忌证的问题，假如这个人曾经接种新冠疫苗时产生了过敏反应，那就不能接种。还有既往接种其他疫苗，如果出现了严重的过敏反应，那也不能接种。其实这两点主要是从预防严重不良反应角度所采取的措施。”王华庆表示。

王华庆还表示，为了避免偶合，需要采取一些缓种措施的情况。例如，患有神经系统疾病，包括格林巴利、横贯性脊髓炎、脱髓鞘病等，没有得到控制的话，要暂时缓种；正处在慢性疾病的急性发作期，暂时不能接种疫苗；如果正在发热，这种情况下也要缓种。

“需要注意的是，老年朋友基础性疾病比较多，在这种情况下，如果基础性疾病或者慢性疾病正处在发作状态，或者不平稳的状态，就暂缓接种，如果自己判断不准，可以去咨询临床医生，或者把情况跟接种医生说一下，由他们来做出判断，可以待疾病平稳之后再接种新冠病毒疫苗。”王华庆说。

不良反应在可接受的范围内

“现在用的疫苗在开展临床试验的时候，都经过严格监测，包括不良反应的监测，只有不良反应在可接受的范围内，它才能够批准使用。”王华庆表示，从目前监测的结果分析来看，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段不良反应的发生情况。从前期临床试验的结果和现在疫苗应用的监测结果来看，没有显示80岁以上老年人更容易出现不良反应的情况。

王华庆表示，接种疫苗会出现一些一般反应，主要表现为发热、头疼、浑身酸疼、局部疼痛和红肿现象，这些绝大多数都不需要特殊的处理，自己就会痊愈。但是在监测过程中也看到，有一些人接种之后出现极罕见的不良反应，主要表现为过敏性休克。现在对于接种后要留观30分钟，其实一个主要的目的就是在现场及时发现疫苗引起严重过敏反应，如过敏性休克。

“因为过敏性休克属于急性疾病，绝大多数都在30分钟内出现，如果出现这种情况的话，每个接种单位的现场都有急救药品，也有急救的措施和医生，可以把风险降到最低程度。”王华庆说。

王华庆强调，老年人接种疫苗之后可能会出现一些身体不适的情况，如果感觉到症状比较重，或者持续时间比较长，或者原有的疾病出现了复发的情况时，建议要及时就医。如果怀疑是疫苗引起的，要向接种单位进行报告。

客观认识偶合症

对于老年人接种加强针后可能出现的偶合反应，王华庆表示，要客观认识偶合症。偶合症就是在接种疫苗的时候，受种者已经处在一个疾病的潜伏期，或者说发病前期的一个状态。接种疫苗之后巧合发病，这个就是偶合症。其实偶合症和疫苗接种无关，也不属于接种后的不良反应。

为什么老年人接种疫苗之后偶合症会多一些？王华庆分析，老年人从自身的健康来说，和成年人、青年人相比，存在着一些健康方面的问题，这种几率可能更大。有的人有慢性疾病，有的人处在慢性疾病的复发时期，还有的人患其他疾病正处在潜伏期，所以这些人的风险可能就高。

“有一些偶合症可以避免，但是接种疫苗时要完全避免这种偶合症是十分困难的。”王华庆强调，在接种疫苗时提出来注意事项，可以避免一些偶合症的出现。比如，如果老年人正在发热的时候，就暂缓接种。如果老年人正处在慢性疾病急性发作期，也建议暂缓接种。还有一些神经系统的疾病，如果没有得到控制，包括格林巴利、横贯性脊髓炎和脱髓鞘病等相关疾病，也暂缓接种。这些暂缓接种的措施尽可能避免了一些偶合症的发生。

做好防护措施

王华庆表示，截至目前来看，接种新冠疫苗是预防感染后发生重症和死亡的最好措施。主要有三个方面的表现：第一，疫苗是有效的。第二，从比较各种防控措施来说，接种疫苗是最容易也是最可行的。第三，疫苗的预防有针对性，因为现在接种新冠病毒疫苗，预防的就是新冠肺炎。

“所以，接种疫苗对于老年人来说，不要过分担心，当然有一些特殊情况不能接种疫苗，或者暂时不能接种疫苗，也应该对这些老年人采取防护措施，把他们保护好。”王华庆表示，要注意以下几方面：一是在疫情流行期间或有疫情的时候，老年人尽量不要去人群密集场所，减少与陌生人或外来人的接触，尽量不要去密集的空间接触其他人。二是假如去室内的公共场所，或者乘坐公共交通工具，或者与陌生人接触时，一定要戴好口罩，切断传播途径。三是保持手卫生，包括勤洗手，或者用消毒剂做好手卫生，如果手部沾染上了病毒，然后摸了口、鼻或者眼睛，很容易感染，所以做好手卫生是非常关键的。四是现在天气已经转暖，如果有条件，建议每天开窗通风，保持空气的流动清新，这也是目前预防新冠的一项有效措施。

王华庆强调，老年人周围的人，做好个人的防护也非常重要，尤其是提倡打疫苗，家里和其他接触老年人的人要打疫苗，这也是对老年人的一个防护。另外，现在每天都看健康码、行程码，如果健康码发生异常，建议这些人不要再去接触老年人，一旦感染，传染给老年人，风险是非常大的。