金秋野外游玩 当心昆虫过敏

随着立秋后天气逐渐干爽，去野外秋游、采摘的人越来越多。医学专家提醒，野外出行要警惕昆虫过敏，发生严重过敏反应有可能危及生命。

北京协和医院变态反应科副主任医师关凯说，在我国，常见的蚊子有按蚊、库蚊、伊蚊，它们在立秋后叮咬人类往往更加猖獗，叮咬过敏体质人群可能引发丘疹性荨麻疹，叮咬处可能会出现大小不等的大丘疹。仔细观察，会在大丘疹中央看到被叮咬后的刺孔，严重时会出现小水泡、破溃，瘙痒明显，通常持续1至2周。

而蜜蜂、胡蜂、蚂蚁叮咬可引发严重过敏反应，不但发作急骤，通常在数分钟内患者还会出现全身潮红、皮疹、呼吸困难，严重者血压下降、意识丧失，甚至危及生命。

“户外旅游爱好者尤须警惕蜜蜂或胡蜂蜇刺过敏。”关凯说，蜇刺过敏反应分为普通局部反应、大局部反应以及全身性严重过敏反应3个类别。其中，大局部反应是指蜂蜇局部肿胀直径超过10厘米，且持续时间超过1天；全身性严重过敏反应是指蜂蜇部位以外的组织和（或）器官出现症状。

关凯建议，严重过敏反应患者除了查明过敏原因后采取相应回避措施以外，均需配备急救包，急救包内要有可自动注射的肾上腺素笔。他说，根据欧美国家经验，使用50至200微克作为维持剂量的蜜蜂或胡蜂蜂毒进行脱敏治疗，可以使75%至95%的严重过敏反应患者实现临床治愈。

专家提醒，昆虫种类及数量庞大，不可避免地与人类生活产生交集，因此，过敏体质人群需格外警惕昆虫过敏，在野外游玩要随身携带常规抗过敏药物，必要时还需携带急救药物和设备，确有必要者可前往医院变态反应专科检查与评估后再安全出行。