过敏性结膜炎高发 眼痒可选这6类滴眼液

春回大地，鸟语花香，过敏高发季警报拉响。环境中的花粉、尘螨、真菌、动物毛发等抗原很容易引发过敏反应，这也是过敏性结膜炎多发的时节。今天，应急总医院（原煤炭总医院）眼科主任医师王应利就来向大家介绍一下，应对过敏性结膜炎的6类常用眼药水。

这两种过敏性结膜炎占七成

过敏性结膜炎是一种发病率较高的眼部过敏性疾病，过敏体质的人患上过敏性结膜炎的概率比其他人更高。有过敏性鼻炎的患者，在鼻炎发作时，也可能会引起过敏性结膜炎。

过敏性结膜炎主要分为常年性过敏性结膜炎、季节性过敏性结膜炎、春季角结膜炎、巨乳头性结膜炎、特应性角结膜炎等，前两种最为常见，约占所有过敏性结膜炎患者的70%。

消炎眼药水不管用？那是没对症

过敏性结膜炎如何进行治疗，是大家最关心的问题，那些消炎眼药水怎么就一点不管用了呢？王应利告诉大家，常用治疗过敏性结膜炎的滴眼液有以下6类：

抗组胺药物 这种眼药水能竞争性阻断组胺受体，减轻眼部瘙痒和发红，是目前最常用的滴眼液。它起效快，可有效减轻症状和体征。但作用时间较短，仅可治疗轻中度过敏性结膜炎。目前使用的第二代H2受体拮抗剂滴眼液主要有富马酸依美斯汀。

肥大细胞稳定剂 它作用机制是稳定肥大细胞及嗜酸性粒细胞，通过抑制肥大细胞脱颗粒及组胺释放，从而抑制过敏性结膜炎的发生。此过程需三至五天才能达到最佳效果，起效较慢，但作用持久。它经常和抗组胺药物联合使用，也可作为过敏性结膜炎高发季节的预防用药。常见的有色苷酸钠、吡嘧司特钾（研立双）等。

抗组胺药及肥大细胞稳定剂双效药物 此类药物可同时起到拮抗组胺和稳定肥大细胞膜双重作用，具有较好的疗效及舒适度，是治疗过敏性结膜炎的首选药物。对于急性期患者推荐使用该类药物，近年来广泛应用的双效药物有盐酸奥洛他定滴眼液及氮卓斯汀滴眼液。

非甾体抗炎药 通过抑制环氧化酶，从而抑制Ⅰ型超敏反应中前列腺素等炎症介质的产生，以发挥抗炎、止痛的作用，减少结膜充血和瘙痒。它适用于部分轻度的季节性过敏性结膜炎。目前用于眼部的非甾体抗炎药包括普拉洛芬、双氯芬酸钠及溴芬酸钠滴眼液。

糖皮质激素 该类药物局部点眼能有效抑制多种免疫细胞的活化和炎性反应介质的释放。适用于严重过敏性结膜炎和病情反复迁延的患者。使用时间不宜过长，应注意随访观察，以免引起白内障、青光眼、角膜上皮愈合延迟等并发症。用于眼局部的糖皮质激素有氟米松龙、典必殊（妥布霉素地塞米松）及醋酸泼尼松龙等。大家也不要谈激素色变，掌握好适应症和使用时间，该类药物起效迅速，止痒作用强大，是临床的好帮手，尤其是典必殊眼药膏对于眼睑瘙痒有很好的疗效。

人工泪液 可作为辅助性治疗，它可稀释结膜囊内的过敏原，润滑眼表，冷藏过的可以更好地缓解患者症状。常用制剂有玻璃酸钠滴眼液、聚乙烯醇眼液等。

这病有自限性 点眼药也要适度

过敏性结膜炎有一定的自限性，用药时间不宜过长，且该病大多跟自身体质有关，规律的生活作息、健康适宜的饮食、加强锻炼可以增强体质，使身体能够对抗过敏发作。

另外，日常生活中我们还应尽量避免或减少接触过敏原、改善生活环境，有助于缓解和控制过敏性结膜炎病情。花粉过敏症患者则需要在花粉季节尽量采取保护措施，比如佩戴眼镜和口罩，尘螨过敏患者应做好室内清洁和除螨工作，空气污染严重时患者应适当减少户外活动时间。眼部冷敷能一定程度减缓眼痒等不适。

文/莫鹏（应急总医院）