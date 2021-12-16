您家孩子打新冠病毒疫苗了吗？这些知识别忽略哦！

11月起，全国各地陆续启动了3-11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作。接种新冠病毒疫苗事关小朋友的健康，家长们都非常关心。这么小的宝宝接种新冠疫苗靠谱吗？小朋友“打苗苗”需要注意哪些问题？孩子打针时害怕怎么办？围绕这些问题，权威专家进行了详细解答。

小朋友为什么要“打苗苗”？

一方面是预防发病。新冠流行早期，儿童感染率比较低。如今，随着新冠肺炎的全球大流行和持续传播，儿童感染率不断上升。在部分国家，现在儿童的发病水平和去年年底成人发病水平已经接近，甚至增加。这意味着过去的认识需要改变，儿童群体也需要疫苗进行保护。

另一方面，随着儿童感染率上升，儿童中重症或者死亡病例时有发生，疫苗可以有效降低重症和死亡率。

此外，感染新冠病毒的儿童也是一个传染源，而这部分人群日常聚集程度高，管理难度大，容易造成聚集性疫情的发生。

这么小的宝宝接种新冠疫苗靠谱吗？

根据科研攻关组疫苗研发专班的专家论证意见，新冠病毒灭活疫苗在3-11岁人群中的安全性和免疫原性与18岁以上的人群没有显著性差异。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在12月11日的国务院联防联控机制发布会上表示，根据截至12月3日分析的结果，儿童不良反应总体发生情况比较平稳，没有出现异常的情况。在报告上来的不良反应当中，95%以上都属于一般反应。除此之外，还有一些异常反应、偶合反应，心因反应。在异常反应中，大多数都是过敏性皮疹。在整个人群接种不良反应报告中，严重不良反应发生率低于百万分之一，其中3—11岁儿童的严重不良反应发生率低于青少年和成人。

小朋友打“苗苗”时害怕怎么办？

王华庆表示，3—11岁儿童接种疫苗过程中，家长要放松心态、全程陪护。如果发现孩子过于紧张，要做好其心理疏导工作，另外也要把这种情况告诉接种医生。接种单位和接种医生要创造一个温馨的接种环境，消除孩子的紧张感和恐惧感。若有孩子特别紧张，接种单位可以安排单独的时间或场所接种。

王华庆说，孩子害怕打针就是因为疼。他分享了一些消减疼痛的方法：“比如，接种医生注射疫苗时，进针要快，推疫苗的时候要相对慢一些；针进入到注射部位后，不要回抽，回抽会增加孩子的疼痛感。”他建议，3-5岁的孩子接种时，可以由家长抱着；6岁以上者可以站立接种，这些措施有助于孩子平稳情绪，防止过度紧张。

宝宝近期已经预约了其他疫苗，需要推迟吗？

不需要推迟，建议仍然按预约日期去接种，尤其是免疫规划疫苗，建议优先接种。

王华庆提醒，3至11岁儿童可能还要接种其他疫苗，务必让新冠病毒疫苗与其他疫苗接种间隔14天以上。如果必须接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗等，可以不考虑时间间隔的要求。