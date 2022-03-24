专家共议：结核病“不遥远” 终结结核仍需“多方发力”

两年多来，新冠肺炎一直是对人类最为严重的一个健康威胁。但在此之前，还有一种症状相似的传染病，它比新冠更致命、更流行，却更不为人所知。

那就是结核病。

这绝非一种早就被人类消灭的古老疾病，新冠大流行前，结核病就一直是全球最为致命的一个传染病杀手。世界卫生组织发布的《2021年全球结核病报告》中指出，结核病仍对全球的公共卫生造成严重威胁，估算2020年全球新发结核病患者987万，150万人死于结核病（包括21.4万TB/HIV双重感染患者）；估算我国新发结核病患者数为84.2万，仅次于印度，居全球第二位。

3月12日，修改后的政府工作报告发布。在政府工作报告补充修改内容中，增加了“逐步提高肺结核、肝炎等传染病防治服务保障水平”的表述。国务院研究室副主任向东在解读《政府工作报告》修改情况时表示，当前，我国居民疾病谱正在发生变化，一方面，慢性非传染性疾病已成为影响我国居民健康的主要疾病；另一方面肝炎、结核病、艾滋病等重大传染病防控形势仍然严峻。要继续加强重大传染病防控，努力控制和降低流行水平。

我希望，世界无结核

在“生如夏花”歌中有这样一句：“也不知在黑暗中沉睡了多久……”

那段时间，李星（化名）每天睁开眼睛的第一件事就是看新冠患者是增加了还是减少了。由于新冠疫情，李星租住的小区封锁，她也害怕感染，几乎没怎么出过门，药都是从网上购买的。“结核病药不能停，停了就可能造成耐药，但网上买的药如果是假药也可能会造成耐药，所以我一直很担心。”

因为患上结核病，李星之前找的工作也停了。小区封闭加上担心被感染，李星一直没去医院复查，原本需要定期查的血常规、拍片都被打乱。再加上有时候肝痛，忧虑的情绪一直围绕着她。

按照治疗方案，再过两个月，李星就可以停药，这也是她如今最大的盼望。“我真的希望，这个世界无结核，希望新冠早日结束。希望自己早日找到工作，像其他每个人那样，平凡的活着……”

“肺结核和新冠有相似的地方。”武汉大学公共卫生学院教授、武汉大学全球健康研究中心主任毛宗福向人民网介绍，一是它们都属于传染病，通过呼吸空气传播，具有溢出效应和公共危害性。但是，肺结核属于慢性传染性疾病。因为是“慢性”，其发现、诊断、治疗和防治工作，很容易被社会忽略掉。

二是全人群易感。与新冠肺炎不一样的是，肺结核属于法定乙类传染病，按乙类管理，防控新冠疫情的隔离阻断等强制措施不能采用。在诸多慢性传染疾病和慢性非传染性疾病中，像糖尿病、高血压、乙肝等，目前都无法治愈，但是肺结核只要早发现，及时规范治疗，均可以治愈康复。

如果是普通肺结核患者，只要接受规范全程的抗结核治疗6-8个月，绝大部分可以治愈。

但如果不规范治疗，将会导致治疗失败甚至变成耐药肺结核。耐药肺结核的疗程需要18-24个月，不良反应发生率高，治愈率低、病死率高，医疗费用是普通肺结核诊疗的近百倍。

“在这个情况下，治愈、控制和消除结核病，是结核病防控和减轻社会负担与个人家庭负担的最佳策略。”毛宗福表示。

防治，中央地方打出“组合拳”

作为结核病高负担国家，中国在防控结核病方面做出了大量的努力和投入，目前基本医疗保障基本覆盖到了结核病患者。此外，很多省市的医保还对结核病有倾斜政策，将结核病纳入门诊慢特病，报销比例达到60%-70%，将耐多药/广泛耐药纳入门诊重病，报销比例与住院持平。

作为全国人大代表，毛宗福介绍，目前国家还对中西部结核病重点地区进行重点转移支付、扩大医保目录范围、开展药品谈判和集中带量采购等，进一步减轻了患者负担。

“今年的政府工作报告能够进行修改非常不容易，应该是有一批代表提出了共同的意见和建议，引起了国家的高度重视。”毛宗福感慨道，在两千多位全国人大代表中，从事结核病相关工作的并不多，这意味着结核病防控的重要性、紧迫性、必要性得到了大家的重视和关注。

“同时，也说明政府更加自信了。”毛宗福分析，新冠疫情以来，政府工作报告主要是围绕两个问题：一个是抓疫情防控常态化；另一个是抓“六保六稳”，发展经济。今年两会能够经过慎重考虑做出相应修改，说明中国政府更自信了，有能力同步抓好结核病和乙肝等慢性传染性疾病的防治工作，这具有非常重要的社会意义。

国家层面外，不少地方也探索出了各具特色的结核病防治路径。宁夏要求各市县按照人均不低于1.5元的标准，将结核病防治经费纳入地方财政预算，此外，部分地区民政部门还会提供交通和误餐费补助，弥补患者因就医产生的费用缺口。

与宁夏不同，浙江是由省财政出资，将结核病纳入城乡居民门诊规定病种范围，这也是浙江省2019年省政府“十件民生实事”之一。

在江苏省，2020年投入耐多药结核防治专项经费4000万元，其中2000万是补贴药品，财政先后采购到多种二线药物，免费提供给患者。此外，还将部分高值特药纳入“双通道”管理，单行支付，提高患者院外用药可及性……

终结结核，仍需“多方发力”

得益于政府在结核病防治方面推出的多项举措，如今，中国耐药结核病患者的医疗费用中，个人承担部分不超过10%。

进步非常显著，但挑战依然很严峻。

世卫组织发布的《2021年全球结核病报告》指出，2020年中国新发结核病患者数为84.2万，仅次于印度，居全球第二位。

对此，南京医科大学康达学院人文与管理学部主任，南京医科大学卫生政策研究中心主任陈家应表示，结核病目前突出的现状是发病率居高不下，尽管联合国、世界卫生组织都提出了要终止结核病流行的目标，但收效并不高。

“结核病的特点是，要进行及时有效的治疗，是可以治愈的。但是在结核病的治疗过程中，仍面临很多问题。”陈家应介绍，其中就包括患者依从性的问题。结核病费用负担较重，治疗时间较长，治疗过程需要6-8个月甚至更久，坚持下来本身就很困难。如果患者一个疗程没治好，可能就从敏感菌变成耐药菌，发展为更加难以治愈的耐多药结核。

成为耐多药结核病人，则需要花费近两年的时间进行治疗，这两年当中，他们可能由于疾病没有经济收入。

针对结核病患者尤其是耐药结核病患者经济负担重的问题，两位专家均表示，在为结核患者减负方面，我国的医保政策和社会保障政策仍有需完善之处。

毛宗福认为，影响结核病负担的关键环节，一是如何降低患者的经济负担，使其能够治得起病；二是实施规范有质量的治疗，从而改变目前我国结核病“三低一高”（发现率低、纳入治疗率低、治疗成功率低和耐药率高）的现状，这是减负增效的关键环节。

陈家应则表示，目前我国实施的“三位一体”结核病防治模式（以定点医院为主体实行结核病“防、治、管”一体），主要由结核病定点医院负责结核病的诊断、治疗和管理。而当前以医疗收入为主的医院经济补偿模式，客观上会影响主动预防疾病的积极性。因此，需要在结核病的治疗与防控中发挥多方面的作用，尤其是要发挥出医保激励医院主动开展结核病预防工作的积极性。

毛宗福对此提出了几点建议。他表示，一是要倡导全民参与，形成社会共识，预防是最经济的手段。在此基础上，多方联动形成社会合力，争取“三早”，由被动变为主动，让患者及时获得高质量规范治疗，努力缩短疾病治愈周期，提高治愈率；二是要继续加大结核病综合防治财政投入和科研投入，完善综合防治指南规范标准，加强医保基金和临床质量监督，从而提高诊疗质量；三是建立适合结核病综合防治的卫生健康服务体系；四是以医保基金统筹区为基本单元，整合多方资金，完善多层次衔接和全方位关爱保障体系；五是破除“一刀切”政策，完善医疗、医保和医药政策；六是创新国家药品集采模式，降低抗结核药物价格。 （本视频素材由湖南省人民医院张维夏提供）