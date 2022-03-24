全球每年新发病例近千万 鲁迅笔下的“痨病”怎么治？

鲁迅的小说《药》中，茶馆主人华老栓夫妇为儿子买人血馒头治“痨病”的故事让人印象深刻。

“痨病”就是结核病，作为人类最古老的疾病之一，结核病已和人类纠缠上万年。

3月24日是世界防治结核病日。哪些人容易中招？如何预防这个“白色瘟疫”？

资料图：门诊挂号处。中新社发 韦亮 摄

全球一年新增结核病人近千万

据世卫组织去年10月发布的《2021年全球结核病报告》显示，2020年，全球新发结核病患者987万人，我国仍是全球30个结核病高负担国家之一。

北京协和医院感染内科主任医师刘晓清介绍，结核病是一种古老的疾病，最早可以追溯至7万年前，曾经被称为“白色瘟疫”。

结核病是由结核分枝杆菌感染人体所致，几乎可以累及各个器官，表现多种多样，被称为“万能模仿者”。

北京协和医院感染内科博士杨峥蓉称，结核病中最高发的是肺结核，通过呼吸道传播。所以结核病不等于肺结核。除肺结核外，肺外结核也非常多见，人体除头发、牙齿和指甲外的任何组织和器官都可能受到结核分枝杆菌的侵犯。

结核病“元凶”为啥这么难消灭？

医生介绍，结核病的“元凶”——结核分枝杆菌在与人类共同进化的过程中，为适应生存环境，变得越来越“聪明”。

它的传染性强，十分“狡猾”(懂得长期潜伏、伺机而动)，同时有耐药性(可对多种一线抗结核治疗药物耐药)、致病复杂性(复治患者耐药率约18%)、难获得病原(我国肺结核患者中病原学确诊率约55%，综合医院活动性结核病患者病原学确诊占比不到1/3)等等，形成了独特的致病特征。

资料图：医生为结核患者切下肺部“葡萄串”。 乔朋 摄

哪些人容易中招？

刘晓清表示，结核病的传染源是正在患病的活动性肺结核患者，其中病原学阳性的肺结核患者是主要的传染源。

当肺结核患者咳嗽、打喷嚏、大声说话时，可产生大量含结核菌的飞沫微粒，这些微粒可较长时间悬浮在空气中，在空气不流通的室内可长达4至5小时，肺结核病人的密切接触者可因吸入这些微粒而被传染。

而结核分枝杆菌潜伏感染者(人体受到结核分枝杆菌抗原刺激后出现的持续免疫反应，但没有表现活动性结核病临床证据的一种状态)、治愈的肺结核患者不具有传染性。

结核分枝杆菌潜伏感染者是否会发病不仅与感染结核菌的数量、毒性因素有关，还与人体免疫力有关。

例如，婴幼儿、老年人、营养不良、尘肺、糖尿病患者、恶性肿瘤患者、肾脏病患者、HIV感染者、器官移植者、长期应用激素抑制剂者、生活饮食不规律及精神压力大的潜伏性结核感染者发生活动性结核病的风险远高于免疫功能正常的人群。

资料图 中新社记者 张宇 摄

怀疑自己得了结核病，怎么办？

一些人出现发热、咳嗽、咳痰、盗汗、体重下降，或通过健康查体发现胸片出现“阴影”，就开始胡乱猜测，是结核？

医生提醒，肺部阴影不一定是肺癌，发热伴肺部阴影大部分以良性疾病为主，可分为感染性疾病和非感染性疾病。感染性疾病包括结核、其他细菌、真菌、病毒等病原体感染。而非感染性疾病则包括肺癌、肺受累等等。

出现上述症状，建议及时到正规医院感染科或呼吸科就诊。首先进行胸部CT检查、验血、结核菌素皮肤试验、痰液检查等。

杨峥蓉提醒，即使确诊也不必太过担心，结核病一般预后良好，部分结核病患者可通过自身抵抗力自愈，影像表现为钙化灶，绝大多数患者只要遵医嘱，经过正规的抗结核治疗就可以痊愈。但切忌隐瞒病情或盲目就医而导致延误治疗、传染他人。

对于普通人而言，可以在饮食与运动方面来增强自身免疫力，规律作息，保持乐观心态，尽量避免与肺结核患者接触，若探视需戴好N95口罩，注意室内通风，多吃蔬果、多晒太阳、戒烟戒酒，一旦出现发热、咳嗽、咳痰、盗汗、体重下降等疑似结核症状要及时就医。