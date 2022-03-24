世界防治结核病日：注意这五点 远离结核病威胁

人民网北京3月24日电 （记者乔业琼）今天是第27个世界防治结核病日，今年的宣传主题是“生命至上，全民行动，共享健康，终结结核。”结核病是一种非常古老的疾病，由结核分枝杆菌感染而引起，结核病可发生在全身各个部位，但以肺结核最为常见，民间也称“痨病”，约占所有结核病的80%，是我国重点防控的呼吸道传染病。

身体抵抗力弱更容易患病

肺结核的常见症状是咳嗽、咳痰，如果咳嗽、咳痰持续2周以上，还会伴有痰中带血、低烧、夜间出汗、午后发热、胸痛、疲乏无力、体重减轻、呼吸困难等症状更应高度怀疑患肺结核，应立即就医。

肺结核患者在咳嗽、打喷嚏、大声说话时，会把带有结核菌的飞沫播散到空气中，周围人群吸入带有结核菌的飞沫即有可能受到传染。第一次感染结核菌后，通常绝大多数人没有任何症状，也不会发病。发病主要受感染结核菌的数量和毒力的大小以及人体抵抗力强弱影响，结核菌毒力强而身体抵抗力弱则容易患病。

比如，艾滋病病毒感染者、免疫力低下者、糖尿病病人、尘肺病人、老年人等都是容易发病的人群，应每年定期进行结核病检查。

与肺结核病人共同居住，同室工作、学习的人都是肺结核病人的密切接触者，有可能感染结核菌，应及时到医院去检查排除。

五步预防肺结核

如何预防肺结核？中国疾控中心建议，首先，肺结核病人咳嗽、打喷嚏时，应避让他人、遮掩口鼻。

其次，肺结核病人不要随地吐痰，要将痰液吐在有消毒液的带盖痰盂里；不方便时可将痰吐在消毒湿纸巾或密封痰袋里。

第三，肺结核病人尽量不去人群密集的公共场所，如必须去，应当佩戴口罩。

第四，居家治疗的肺结核病人，应尽量与他人分室居住，保持居室通风，佩戴口罩，避免家人被感染。

最后，肺结核可防可治。加强营养，提高人体抵抗力，有助于预防肺结核。

规范治疗 大多数患者可治愈

肺结核病人如果不规范治疗，容易产生耐药肺结核。病人一旦耐药，治愈率低，治疗费用高，社会危害大。对此，中疾控指出，按医生要求规范治疗，绝大多数肺结核病人都可以治愈。自己恢复健康，同时保护家人。

一般情况下，肺结核治疗全程为6-8个月，耐药肺结核治疗全程为18-24个月。由于肺结核为慢性传染病，治疗周期长，需遵医嘱服用抗结核药物并定期复查。（综合中疾控微信公众号、上海疾控微信公众号、云南疾控微信公众号等）

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