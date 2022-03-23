用盲盒“清库存”？警惕不法商家“挂羊头卖狗肉”

在盲盒经济迅猛发展的同时，伴随而来的一些问题不容忽视。

近日，合肥市市场监管局微信公众号发文指出盲盒消费主要存在的四方面问题：商家过度营销，消费者易中套“上瘾”；商家涉嫌虚假宣传，到手货品与宣传不符；产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现；消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善。

“盲盒消费切勿盲目。警惕不法经营者‘挂羊头卖狗肉’，打着盲盒的幌子欺骗消费者。”合肥市场监管部门提醒，盲盒具有不确定性的本质，消费者应认清并防范商家过度营销的套路，在购买前应仔细查阅销售规则，了解商品的真实情况，保持头脑清醒和良好的判断力，不能只抱着投机或者中彩票的心理购买盲盒，切勿跟风与攀比。

盲盒类似于抽奖的营销策略，极易刺激消费者购买的欲望。由于各行各业商家都发现盲盒市场有利可图，除最初的玩具外，餐饮、美妆、文具、图书等诸多消费领域也都掀起了“盲盒风”。

合肥市场监管部门指出，其实，很多商家的产品本身没有市场竞争力，只想着蹭盲盒的营销热度；还有部分经营者将盲盒当做是“清库存”的工具，赢得了眼前的利益却丢掉了长远的口碑。

合肥市场监管部门提示，经营者营销手段众多，有的是通过玩家分享、讨论、交换等方式，唤起消费者的收藏心理和炫耀心理；还有的打造“系列”概念，并设置一个最难获得的 “隐藏款”等进行饥饿营销，抽中概率大都为“百里挑一”。这类营销手段促使很多消费者醉心于享受拆盲盒所带来的不确定性与惊喜感，引发消费者冲动购买。尤其是青少年群体，十分容易为盲盒而“上瘾”。

另外，盲盒与普通商品相比，具有很强的信息不对称性。消费者拆开盲盒后，有的产品可能不符合有关国家标准安全性指标；有的可能是假冒的山寨品或者二次销售品；有的是没有生产日期、质量合格证以及生产厂家的“三无”产品；还有的存在划痕、掉漆、污渍等质量瑕疵。

合肥市场监管部门提醒盲盒商家，无论盲盒是按照正品销售还是附属品销售，盲盒本身都是商品，经营者都必须承担法定的质量担保责任。盲盒经营者应确保商品质量信息真实，保障消费者知情选择。另外，盲盒营销应适度，不可过度营销消费者的猎奇心理误导消费者冲动消费。（记者孙红丽）

点击下方图片进入【生活宝典】专题，获取更多科普知识

↓↓↓