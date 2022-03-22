国家卫健委：全国疫情处于高位平台阶段

人民网北京3月22日电 （记者张文婷）“目前全国疫情处于高位平台阶段，疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙今日在国务院联防联控机制发布会上对近期我国疫情情况进行了研判。

提及吉林疫情，雷正龙表示，吉林省疫情处于高位发展阶段，3月1-21日，累计报告感染者超过22000例，自3月14日以来连续8天每日新增感染人数均超过1000例，疫情主要集中在吉林市和长春市，两市社会面传播风险仍然存在。

雷正龙指出，3月21日，国务院联防联控机制派出督察组赴10个省开展督查工作，查漏洞、补短板，以问题为导向督促落实整改。国务院联防联控机制综合组派驻各省工作组继续指导疫情发生地区科学果断划定风险区域，充分利用信息化手段强化核酸筛查的统筹协调，加强转运力量的储备和高效调配，优化医疗和隔离资源的利用并严格控制交叉感染，尽快阻断社区传播。