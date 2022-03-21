疫情有反复 健身不间断

为了配合做好当前疫情防控工作，国内多地存在聚集风险的体育赛事、活动都按下了“暂停键”，但“暂停不停练”，尤其是在疫情防控大背景下，居家防疫时坚持科学健身，可以有效提升锻炼者防病抗病能力，做自己健康的主人，打赢疫情防控仗。

在赛场上争金夺银的运动员不但是大众的偶像，更是健身爱好者的榜样，他们的健身选择、一举一动都能吸引大量人效仿。疫情防控关键时刻，众多明星运动员通过不同平台、不同渠道传授居家科学健身知识，营造了良好的居家健身氛围。

跳水奥运冠军吴敏霞、帆船奥运冠军徐莉佳日前都通过上海市政府办公厅官方微信公众号“上海发布”推出了自己的居家健身视频。徐莉佳分享了居家锻炼核心力量的方法：“可以利用沙袋、哑铃或是徒手利用自身体重进行练习。锻炼上肢力量可以做徒手俯卧撑，利用凳子将手放在凳子后边做后撑练习；锻炼腿部力量可以做单腿或是双腿的下蹲、靠墙做静蹲；锻炼腰背及核心力量可以做仰卧起坐、俯卧两头起等，减轻腰背不适。此外，跳绳、弓步跳、高抬跳、俯卧撑跳等也可以较好地锻炼心肺力量，增强抵抗力和免疫力。”吴敏霞在视频中建议，除了正常的饮食起居外，运动健身必不可少，并推荐了单脚站立、交换跨步、腹部静控等3个动作。两条视频都收获了数万点击量。

体操奥运冠军邢傲伟也通过个人社交媒体发布了居家健身视频，教授了简单且实用的“半蹲”“开合跳”“高抬腿”等动作。他表示，疫情防控期间，大家外出健身的机会减少，居家科学锻炼同样能起到很好效果。

2020年，针对当时疫情防控的形势，国家体育总局下发了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》，要求各地体育部门在当地党委、政府和疫病防控指挥部的统一领导下，积极倡导居家科学健身。

该通知得到了各地体育部门的积极响应，最终总结汇总了各地科学健身方法千余条，在“全民健身”微信公众号、“中体全民健身”微信公众号、“青少年体育新发展”等微信公众号统一发布，取得了良好效果。

国家体育总局群体司司长丁东接受记者采访时表示，鉴于目前全国疫情多点频发的特点以及不同方式的疫情防控情况，群体司计划借鉴2020年疫情防控时的好经验、好做法，联动省区市的体育部门以及体育总局系统相关单位开动脑筋、积极思考，进一步征集、优化居家健身方法，针对不同群体特点，不同健身场景特点，推出多种居家健身“套餐”，积极引导、主动引导群众进行居家科学健身。

丁东同时表示，在2022年全年群体工作中，还将进一步丰富科学健身指导方式、渠道和频次。针对不同群体特点，研制有特色的科学健身方法，支持创编各类体育健身科普作品，充分利用传统媒体和新媒体渠道，加大宣传推广力度，吸引更多人参与全民健身。（记者 林剑）