疫情防控期间如何储存食物？这两种水果不宜冰箱冷藏

防疫期间，为了尽量减少外出和聚集，居家做饭成为一种常态。如何科学安全储存食物？

对此，湖南省市场监督管理局近日发布消费提示称，适量科学储备食物很重要，生鲜食物和保质期较短的食材不易储存，尤其注意不要一次性采购过多。

另外，不同类别的食物，应采取不同的储藏方式。其中，尽量不要囤积易腐烂的食材，如绿叶蔬菜等。柑橘类和香蕉不宜冰箱冷藏，在室内冷凉处存放即可；豆制品很容易滋生细菌，储藏不当容易变质。

馒头等超过2天应冷冻保存

米面等储存，应用洁净、干燥容器装好，放在室内阴凉、通风、干燥处，避免高温、光照。

馒头、烧饼、面包等熟制主食可放冰箱冷藏保存，但若超过2天，则应分装密封后放于冰箱冷冻保存。

糕点一般可以在冰箱冷藏保存，但最好2天内吃完。

南方消费者喜欢吃的米线应袋装，储存在室内阴凉、通风干燥处。鲜湿米线最好密封常温或放水里浸泡保存，一般不超过12小时；置于冰箱冷藏时，储存时间2一3天为宜。

速冻食品应存放在冰箱冷冻室。食品包装破损或已拆封的，需放入食品袋，并先扎紧袋口再放入冷冻室，以免食品干燥或脂肪氧化。

柑橘类和香蕉不宜冰箱冷藏

尽量不要囤积易腐烂的食材，如绿叶蔬菜等。绿叶蔬菜可冷藏，最好在3天内吃完。豆角、茄子、青椒、萝卜等可在室内冷凉处存放。

柑橘类和香蕉不宜冰箱冷藏，在室内冷凉处存放即可。苹果和梨既可以放冰箱冷藏，也可以放在室内冷凉处，同时，应注意检查，及时挑出发霉腐烂的，避免污染扩大。

豆制品储藏不当容易变质

生肉和鱼虾，如当天吃，可放冰箱冷藏保存，如当天吃不完，建议分割后放入保鲜袋用冰箱冷冻保存。

鸡蛋保质期受温度影响较大，温度不超过15°C时，保质期为30天左右;放冰箱冷藏保存时，保质期可长达40-60天。

牛奶分为常温奶和低温奶，常温奶可室温存放，低温奶应贮存于冰箱冷藏室中。

豆制品很容易滋生细菌，储藏不当容易变质。豆腐、豆浆、纳豆等生鲜豆制品，应放冰箱冷藏室保存。如果豆制品发酸，豆腐、豆干等表面滑溜或没有弹性，说明已经变质，不能再食用。（记者孙红丽）

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