多吃草莓会胖？个头大是打了膨大剂？帮你解答

阳春三月，乍暖还寒。如果来上一份酸甜可口、营养均衡的草莓，即使是居家学习办公，也能感受到生活的美好。不过，草莓吃多了，会长胖吗？草莓个头大，是打了膨大剂吗？什么样的草莓，才是好草莓？

草莓吃多了，会长胖吗？

上海市市场监管局微信公众号近日发文指出，如果喜欢吃甜食又怕长胖，那么草莓绝对是最完美的选择。草莓果糖含量较高，口感爽滑甜美，如果不是一盆一盆地吃，完全可以算得上是一款合格的“减肥产品”。

“只要7颗中等大小的草莓，就可以满足一整天的维生素C的摄入。”文章介绍，草莓热量超低，每100g才34千卡，果实中90%都是水，只有7.5%的碳水化合物和2.5%的其他物质。

除此之外，草莓的维生素C的含量在水果界也是数一数二的。人们通常认为柠檬和橙子的维生素C含量很高，殊不知每100g的草莓中维生素C的含量有47mg，而同等重量的柠檬只有22mg。

草莓个头大，是打了“膨大剂”？

如果到市场上去选购草莓，很有可能会看到畸形的、大小不一的、红色不均匀的草莓，就会有传言，说这是“膨大剂”惹的祸。

实际上，草莓的个头与许多因素有关，比如品种、栽培技术等。文章指出，有些品种的草莓天生个头就大，比如我们常吃的章姬草莓，主要是通过杂交选育出优秀的品种。而且第一批采摘的草莓个头往往也会比后面的个头要大。

另外，“膨大剂”（学名氯吡苯脲）在农业生产中是允许适量使用的，属于国家批准的植物生长调节剂，其实对人身体并无危害，唯一影响的可能只有草莓的风味，比如可能会导致草莓酸、或寡淡无味、或空心，一般香气浓郁，口感适中的草莓，一般是不会添加膨大剂的。

为了保障人体健康，联合国粮农组织、世界卫生组织建立了农药安全评价规范和准则，欧美国家建立了一套严格的风险评估制度。我国根据国际准则，在借鉴发达国家经验的基础上，建立了较为完善的农药安全评价体系。美国、日本等许多发达国家将膨大剂列入不需要进行毒性管理物质清单，其残留不需要制定安全限量标准。

什么样的草莓，才是好草莓？

如果要去采摘草莓，什么时候比较好呢？

文章提醒，根据《设施草莓生产技术规程》（NY 3848-2021）中介绍，当果实的着色面积达到80%~90%时，采收鲜食草莓最为合适，最佳的采收时期为清晨露水干时或傍晚转凉后，在采收时，注意要在果柄与萼片底部之间折断，不要保留果柄。

最好的草莓应符合以下要求：《草莓等级规格》（NYT1789-2009）具有本品种的特征，外观光亮，无泥土；具萼片，萼片和果梗新鲜、绿色。除不影响产品整体外观、品质、保鲜及其在包装中摆放的非常轻微的表面缺陷外，不应有其他缺陷。（记者孙红丽）

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