睡眠不足引发认知障碍有新解

近日，北京大学第六医院陆林院士团队首次从“微生物—肠—脑轴”角度揭示了睡眠剥夺导致认知受损的机制。这为防治睡眠不足引起的认知障碍提供了新的靶点和思路，为通过干预肠道菌群治疗相关神经精神疾病提供了重要科学依据。相关研究成果近日在线刊登在精神病学领域期刊《分子精神病学》上。

陆林介绍，睡眠是一个复杂的节律性生理过程。长期睡眠不足会使人罹患各种疾病的概率大幅增加。认知功能受中枢神经系统的调节，而肠道的微生物生态系统(即肠道菌群)的组成和代谢活动会对中枢神经系统功能产生重要影响。

研究团队首先对健康成年人进行了40小时的睡眠剥夺，发现睡眠剥夺会引起肠道菌群紊乱以及系统性炎症反应。研究还发现，健康受试者在经历睡眠剥夺过程中，也伴随着认知功能的显著受损。研究人员进一步研究发现，无菌小鼠在肠道菌群缺乏的条件下，睡眠剥夺所致的炎症反应、肠道屏障以及认知功能受损程度都有所减弱。

随后，研究团队将临床研究中健康受试者在睡眠剥夺前后的粪便菌群通过灌胃移植到无菌小鼠体内，发现与接受基线粪便菌群的受体小鼠相比，接受睡眠剥夺后的粪便菌群受体小鼠出现外周及中枢炎症水平的增高，以及认知功能的显著受损，并且神经炎症和菌群代谢物水平均与小鼠的认知受损程度显著相关。这提示，肠道菌群紊乱可能参与介导睡眠剥夺引起的认知受损，而炎症反应在这个过程中起到了非常关键的中介作用。