互联网诊疗要利用好“逼出来的智慧”

上海市近日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会通报，目前上海疫情形势仍然严峻复杂，上海建议市民非必要不外出。有关负责人介绍，在就医方面，上海大多数医院都提供互联网医院服务，可以为患者提供线上就医、咨询、复诊、药品配送等各项医疗服务。以上海市东方医院互联网医院为例，仅需十步操作，患者就可以实现足不出户就医、取药。

这两年，在疫情的倒逼之下，互联网诊疗越来越普遍。当前，由于我国外防输入压力持续增大，本土疫情发展快速，防控进入形势更为严峻复杂的新阶段，与之相对应的是，多地的互联网诊疗也出现了一点新变化，主要表现在诊疗过程变得越来越紧密，各种配套服务也日益健全，互联网医院的业务量大幅度增长，互联网诊疗进入了发展的新阶段。

以上海市部分互联网医院为例，从进入医院微信公众号，注册、登录，使用医保支付、激活医保电子凭证、发起线上复诊配药及在线咨询申请，到选择就诊人和之前的就诊病历、预约医生和时间、支付挂号费、医生接诊和开具处方、处方支付后等待药品配送、查询订单和就诊评价等，互联网诊疗的每个步骤可谓环环相扣，使部分互联网诊疗完全具备了替代线下诊疗的能力。

更大的变化，是医患双方观念上的转变。在过去，互联网诊疗不受重视，主要原因之一是线下诊疗十分高效便捷，线上诊疗需求不大。而在疫情之下，到医院看病受到各项防疫规则的约束，互联网诊疗的重要性得以凸显，民众的就医习惯也在悄然发生改变。过去是否提供互联网诊疗，医生没有感受到什么压力，但目前假如医生舍此渠道，不少患者将得不到及时诊疗，在责任心的倒逼之下，医生也必须走上互联网诊疗这条道。

同时也要看到，互联网诊疗的一些关键问题仍然没有得到很好解决。比如，当前在药品配送方面，各地做法迥然不同，一些地方仍属特事特办，做法难以确保可持续，还需探索可供普遍推广的药品配送科学模式。再比如，是诊疗就要做复查，但互联网隔着物理距离，当患者无法到提供互联网诊疗的医院复查时，如何利用家门口的医疗资源进行复查，如何共享和互认复查结果等等，都成为很实际、很具体的问题。所有这些问题，都需要在探索中加以化解。

互联网诊疗得以迅猛发展，一定程度上是疫情形势倒逼的结果。像疫情这样的倒逼的力量，大多会随着情势变化而消减，但倒逼出来的一些好做法，不应随着疫情变化而消退。利用好类似“逼出来的智慧”，对各地不同的做法进行总结提炼，互联网诊疗模式就会日益变得成熟——不仅现阶段可以成为消除疫情影响的重要手段，而且等到疫情退去，仍能作为抗疫智慧结晶永远留存，为民众求医问药送去更多便捷与实惠。